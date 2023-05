Skurriler Streit um Leopard 2 von KMW: Rheinmetall dreht kurz vor Prozessbeginn in München bei

Von: Robert Wallenhauer

Eigentlich kooperieren Rheinmetall und der Münchner Panzerbauer KMW bei vielen Projekten. Doch beim Leopard 2 hat Rheinmetall den Bogen überspannt - sehr zum Ärger von KMW.

München - Die Rüstungsunternehmen Krauss Maffei Wegmann (KMW) und Rheinmetall haben ihren Rechtsstreit um die Urheberrechte am „Leopard 2“ Panzer beigelegt. Das Landgericht München I setzte am Dienstag die für den Vormittag geplante mündliche Verhandlung kurzfristig wieder ab. „Die Parteien haben sich verglichen“, hieß es in der kurzen Mitteilung. Zum Inhalt der Einigung machte das Gericht keine Angaben.

Das Münchner Unternehmen KMW war in dem Fall der Kläger gegen Rheinmetall. Als Gegenleistung für die Rücknahme der Klage verlangte KMW offensichtlich eine Klarstellung von Rheinmetall. Der Düsseldorfer Dax-Konzern erklärte am Dienstagvormittag, keine „ausschließlichen Rechte“ an dem Panzer zu beanspruchen.

Der Leopard 2A4: Kurz vor einem Gerichtsprozess einigen sich KMW und Rheinmetall über die „Urheberrechte“ des begehrten Panzers. © Lech Muszynski/dpa

Richtiggestellt: Der Leopard 2 wurde von KMW entwickelt

Der „Leopard 2“ ist eine Entwicklung von KMW. Rheinmetall steuert unter anderem die Kanone und das Feuerleitsystem bei. Rheinmetall-Chef Armin Papperger hatte in einem Interview mit der Neuen Zürcher Zeitung für seinen Konzern das geistige Eigentum an dem Panzer beansprucht: „Die Rechte bis zum Leopard 2A4 liegen bei Rheinmetall“.

Daraufhin hatte KMW Unterlassungsklage gegen Rheinmetall wegen „unwahrer Tatsachenbehauptungen“ eingereicht. Auch auf der eigenen Webseite schreibt Rheinmetall die Entwicklung des Panzers KMW zu: „Der Leopard 2 von Krauss-Maffei Wegmann ist der leistungsfähigste Kampfpanzer der Welt und zugleich das Waffensystem mit der größten internationalen Verbreitung“, heißt es dort; zudem ist ausdrücklich vermerkt, dass der „Leopard“ eine Marke von KMW ist.

Konkurrenten und Partner: KMW und Rheinmetall legen Rechtsstreit bei

Bei außergerichtlichen Einigungen vereinbaren die streitenden Unternehmen sehr häufig beiderseitiges Stillschweigen, das ist in diesem Falle anders. Rheinmetall veröffentlichte eine Mitteilung, in deren Zustandekommen KMW eingebunden war:

„Insoweit erklären wir in Abstimmung mit KMW klarstellend Folgendes: Weder Herr Papperger noch die Rheinmetall AG wollten oder wollen mit den gerügten Äußerungen zum Ausdruck bringen, dass der Rheinmetall AG ausschließliche Rechte am Kampfpanzer Leopard 2A4 zustehen. Auf Basis dieser Klarstellung konnte der Prozess einvernehmlich beendet werden“, heißt es in der Mitteilung.

Krauss Maffei Wegmann und Rheinmetall sind einerseits Partner, andererseits Konkurrenten: Rheinmetall hatte im vergangenen Jahr den in eigener Federführung entwickelten neuen Panzer „Panther KF51“ vorgestellt. Die Entwicklung des Kampfpanzers wurde von KMW-Chef Ralf Ketzel scharf kritisiert. Bei der Entwicklung von Panzern ist es schon seit jeher üblich, dass wesentliche Teile von Zulieferern kommen, so wie auch bei dem seit Ende der 1970er Jahre hergestellten „Leopard 2“. (dpa/row)