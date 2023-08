KNDS-Chef Ralf Ketzel im Interview: Die neuen Pläne der Panzer-Schmiede Krauss-Maffei-Wegmann

Von: Thomas Schmidtutz

KNDS-Chef Ralf Ketzel spricht im Interview darüber, wie es um die Entwicklung der neuen Generation vom Kampfpanzern steht und ob das 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen bei der Industrie ankommt.

München – Der Rüstungsbauer KNDS ging 2015 aus dem Zusammenschluss der Münchner Panzer-Schmiede Krauss-Maffei-Wegmann und der französischen Nexter hervor. Seit Juni ist KNDS auch der offizielle Marken-Auftritt der deutsch-französischen Firma. Sie gilt als Weltmarktführer für Panzerfahrzeuge und Wehrtechnik. So baut sie die Kampfpanzer Leopard, Gepard, Puma und Boxer. Außerdem gehört Artillerie zum Portfolio, zu den bekannteren zählt die Panzerhaubitze 2000 und das Raketenwerfer-System Mars. Aktuell befinden sich viele KNDS-Systeme in der Ukraine.

KNDS-Chef Ralf Ketzel spricht im Interview mit IPPEN.MEDIA über den Erfolg der Waffen in der Ukraine, die Entwicklung eines neuen Kampfpanzers mit Konkurrent Rheinmetall und wie sehr der Rüstungskonzern vom 100-Milliarden-Sondervermögen profitiert.

Herr Ketzel, die Ukraine kämpft seit über 17 Monaten gegen die russischen Invasoren. Inzwischen sind jede Menge Waffensysteme von KNDS auf dem Schlachtfeld unterwegs, vom Leopard 1 und 2 über die Panzerhaubitze 2000 bis zum Gepard. Aber die Kriegswende ist bislang trotzdem nicht absehbar. Ein Gamechanger sind die Systeme von KNDS schon mal nicht, oder?

Wir haben nur bedingt Einblick, was in der Ukraine tatsächlich passiert. Und zum militärischen Verlauf sind wir als Industrie nicht der richtige Ansprechpartner. Aber was die Fahrzeuge von KNDS angeht, dürfen wir die Dimensionen nicht vergessen: Wir sprechen hier über einen Konflikt entlang einer 1000 Kilometer langen Grenzlinie. Die ukrainischen Streitkräfte verfügen aktuell gerade über hundert Kampfsysteme von KNDS Deutschland. Unsere Systeme entfalten große Wirkung und beweisen auch, dass sie russischer Wehrtechnik überlegen sind. Das hat der Ukraine geholfen, um die Situation zu stabilisieren. Das ist auch das Feedback, das wir aus der Ukraine erhalten.

Sie bereiten gemeinsam mit ihren französischen Kollegen von Nexter und Rheinmetall bereits die nächste Generation eines Kampfpanzers vor. Das Main Ground Combat System (MGCS) soll ab 2035 die Nachfolge des Leopard 2 und des französischen Kampfpanzers Leclerc antreten. Doch hinter den Kulissen tobte zuletzt ein erbitterter Streit um die künftige Aufgaben-Verteilung. Erst vor wenigen Tagen haben der französische Verteidigungsminister Sebastien Lecornu und sein deutscher Amtskollege Boris Pistorius versucht, den Zwist abzuräumen. Ist die Front jetzt geklärt?

Das MGCS ist ein Paradigmen-Wechsel, weg vom traditionellen Kampfpanzer hin zum vernetzten Bodenkampf, einschließlich unbemannter Fahrzeuge und Drohnen. Dieses System muss künftig völlig neue Einsatzszenarien ermöglichen. Dazu gehören unterschiedliche Waffensysteme von direkt gerichteten Hochgeschwindigkeitsraketen, Kanonen und Raketen, die indirekt auf das Ziel geschossen werden, bis hin zu Laserwaffen.

Bislang ist das MGCS aber eher eine ziemliche Black Box. So ist bislang unklar, wer die Wanne liefert, wer den Zuschlag für die Panzerung erhält und wer die Kanone. Wer macht jetzt eigentlich was?

Das ist abschließend noch nicht geklärt.

Verteidigungsminister Boris Pistorius: Schlichtete mit französischem Amtskollegen Streit über Aufgaben-Verteilung beim neuen Panzer-Projekt. © Henning Kaiser/dpa

Verteidigungsminister Boris Pistorius hat nach dem Treffen mit seinem französischen Amtskollegen in Berlin aber gesagt, jetzt beginne die operative Phase. Das setzt eigentlich voraus, dass die Eckpunkte stehen – und Sie damit richtig loslegen können?

Jetzt sind erst mal die beiden Heeresinspekteure der Bundeswehr und der französischen Streitkräfte gefragt. Sie müssen definieren, ob die ursprünglichen Forderungen des Militärs noch Gültigkeit haben oder ob es neue Prioritäten geben muss.

Wenn noch nicht mal die Rahmendaten stehen, sind Sie ja nicht wirklich weiter?

Doch. Wenn man die Blockade-Punkte klar benennt, ist viel erreicht. Wir sollten uns aber nicht der Illusion hingeben, dass wir bei einem solch komplexen Projekt wie dem MGCS über Nacht eine fertige Lösung hinkriegen.

Für besonders heftigen Streit sorgt vor allem die Bewaffnung. Die Franzosen favorisieren eine 140-Milimeter-Kanone von Leclerc. Deutschland setzt auf die neu entwickelte 130-Millimeter-Kanone von Rheinmetall. Um die Gemüter zu beruhigen, hat Pistorius jetzt eine Doppel-Entwicklung ins Spiel gebracht. Betriebswirtschaftlich sinnvoll geht anders?

Betriebswirtschaft muss man auch immer unter dem Aspekt der Konkurrenz betrachten. Das sichert Fortschritt. Aber die Diskussion der Hauptwaffe ist in diesem frühen Stadium der Planung ohnehin keine Schlüsselfrage. Die ersten Prototypen des Leopard 2 verfügten über eine 105-Millimeter- und erst später über eine 120-Millimeter-Glattrohrkanone. Bei der Einführung 1979 hatte sich die Bundeswehr für den Leopard 2 für das 120 Millimeter Kaliber entschieden. Bei Neuentwicklungen ist Harmoniesucht gefährlich für technische Entwicklungen.

Verteidigungsminister Pistorius hat nach dem Treffen mit seinem französischen Amtskollegen noch mal klargestellt, dass Deutschland beim MGCS die Führung hat, beim geplanten künftigen Kampfjet die Franzosen. Ist das Wunsch oder Wirklichkeit?

Ich war bei dem Gespräch nicht dabei. Deutschland hat in Europa bereits bei den schweren Kampfsystemen die industrielle Führung. Schauen Sie nur mal auf die Anzahl der Leopard-Systeme bei den Landstreitkräften in Europa.

Nun sind beim MGCS zwei deutsche Firmen an Bord: Macht KNDS künftig die Ansagen für die französische Seite und für Rheinmetall?

Natürlich haben wir beim MGCS eine schwierige Situation. KDNS ist aus dem Zusammenschluss von Nexter und KMW entstanden, um die Rüstungsindustrie in Deutschland und Frankreich zusammenzuführen. Später ist auf Drängen der Bundesregierung unser Technologie-Partner Rheinmetall hinzugekommen. Damit hat sich Deutschland auf eine Dreiecksbeziehung eingelassen, die ursprünglich gar nicht angedacht war. Das MGCS ist eine deutsch-französische Herausforderung. Und KNDS ist als deutsch-französische Brücke gegründet worden. Von daher sollte die Führungsrolle beim MGCS eindeutig bei KNDS liegen.

Zur Person: Ralf Ketzel wurde 1959 in Berlin geboren. Schon zu Beginn seines Berufslebens kam er früh mit schweren Waffen in Berührung: als Artillerie-Offizier bei der Bundeswehr auf Zeit. Hier studierte Ketzel auch Maschinenbau mit Schwerpunkt auf Wehrtechnik, heute ist er Diplom-Ingenieur. Bis 1990 diente er als Batteriechef bei einem Panzerartillerie-Bataillon der Bundeswehr. Anfang der 90er wechselte Ralf Ketzel dann zu Krauss-Maffei-Wegmann, damals als Projektingenieur für die Kampfwertsteigerung des Leopard 2. Seit 2021 leitet er die Deutschland-Sparte von KNDS.

Bis wann müssen die Rahmendaten stehen, damit das MGCS wie geplant ab 2035 starten kann?

Binnen fünf Jahren sollte ein Fahrzeug-Prototyp möglich sein. Bis zur Marktreife müsste man noch mal zwei Jahre rechnen, sodass wir hier – grob geschätzt - auf sieben Jahre kämen. Wenn der Handlungsdruck noch größer wird, kämen wir womöglich auch mit insgesamt fünf Jahren hin. Aber da muss man sehr genau wissen, was man will.

Es gab Überlegungen beim MGCS auch andere Länder mit an Bord zu nehmen. Wer käme hier in Frage?

Wir haben mit Partnern etwa beim Leopard 2 bislang sehr gute Erfahrungen gemacht. Das Fahrzeug ist auch deshalb State-of-the-art, weil wir gemeinsam mit anderen Nationen wie der Schweiz oder den Niederlanden große Modernisierungsschritte gemacht haben, später auch mit Schweden, Spanien oder Griechenland. Das wären Partner, die wir sehr begrüßen würden.

Von Anfang an?

Generell gilt: Je früher, desto besser. Beim MGCS ist die Herausforderung, dass man sich zunächst auf das elementare Konzept einigen muss. Da ist ein Setup mit Deutschland und Frankreich sicher sehr sinnvoll. Wenn die wichtigsten Eckdaten stehen, könnten wir andere Partner gut einbinden.

Im Bundeshaushalt sind bislang 1,1 Milliarden Euro für das MGCS-Projekt veranschlagt. Wie weit würden Sie damit kommen? Reicht das für die Entwicklung eines Prototyps?

Für die Entwicklung eines Fahrzeugs brauchen wir das Geld in dieser Größenordnung wohl eher nicht.

Das ist für einen Industrie-Vertreter jetzt eine überraschende Aussage?

Beim MGCS hat mit uns niemand den möglichen Finanzbedarf diskutiert. Klar ist, dass internationale Programme mehr kosten, weil sie einen zusätzlichen Management- und Abstimmungsbedarf benötigen. Das MGCS erfordert insgesamt einen höheren Entwicklungsaufwand. Dazu kommt, dass das Bild des MGCS derzeit noch so unklar ist. Die Frage danach können wir heute noch nicht final beantworten. Man ist in die Entwicklung gegangen, mit einer sehr umfassenden Technologie-Offerte bis hin zur Berücksichtigung von Technologieentwicklungen wie zum Beispiel der Hochgeschwindigkeits-Raketen.

Das heißt?

Bevor wir hier eine verbindliche Schätzung abgeben, müssen wir jetzt erst mal die konkreten Anforderungen definieren und Klarheit haben, was in einem ersten Schritt einsatzfähig sein muss. Dann wissen wir mehr.

Beim MGCS ist Rheinmetall ein wichtiger Partner für Sie. Auch beim Leopard 2 und anderen Panzern arbeiten Sie sehr eng zusammen, teilweise bereits seit Jahrzehnten. Doch zuletzt ist diese Partnerschaft mehrfach auf eine harte Bewährungsprobe gestellt worden. Im Vorjahr hat Rheinmetall mit dem KF 42 den Prototypen eines eigenen Kampfpanzers präsentiert. Dazu hat Rheinmetall-Chef Armin Papperger im Frühjahr das geistige Eigentum am Leopard 2 beansprucht und musste dann zurückrudern. Wie belastbar ist Ihr Verhältnis eigentlich noch?

Wir liefern mit Rheinmetall die Technologie, die die Bundeswehr und andere Armeen brauchen - und das sehr erfolgreich. Denken Sie etwa an den Leopard oder die Panzerhaubitze 2000.

Aber Rheinmetall wildert immer häufiger in ihrem Kernmarkt. Nach dem Puma und dem Leopard 2 kriegen Sie jetzt auch noch bei der Panzerhaubitze 2000 Konkurrenz. Da können Sie doch nicht zur Tagesordnung übergehen?

Die Panzerhaubitze 2000 ist ein Produkt von KNDS, in dem viele Subsysteme der Rheinmetall enthalten sind. Das Thema Artillerie haben wir sehr gut im Griff. Diese Fähigkeiten kann ich in dieser Breite und Tiefe bei Rheinmetall derzeit nicht erkennen. Natürlich kann man eine Kanone auf ein Fahrzeug montieren. Aber zu einem umfassenden Artillerie-System gehört viel mehr. Wir haben für Ungarn, Griechenland, Katar oder Kroatien ganze Artillerie-Systeme geliefert. Diese technologische Expertise von KNDS zukünftig mit einer Haubitze zu kontern, schwächt die deutsche Rüstungsindustrie auch international, statt sie zu stärken. Dies sehen wir auch beim Lynx und dem Panther, die gegenüber den eingeführten deutschen Systemen zweitklassig wirken. Das finde ich ungeschickt. Wenn Rheinmetall sich da emanzipieren will, nehmen wir das zur Kenntnis. Aber es macht das Leben mit Rheinmetall zuweilen etwas schwierig und wird von uns auch nicht besonders geschätzt. Da will ich auch gar nichts schönreden.

Herr Papperger preist den Panther als überlegenes Modell. Im nächsten Jahr soll das Fahrzeug auch die Serienreife erreichen. Würden Sie sich trauen, den Leopard 2 gegen den Panther ins Duell zu schicken, um zu schauen, wer der Bessere ist?

Wir halten grundsätzlich nichts von deutsch-deutschen Duellen. Der Leopard 2 hat einen Reifegrad erreicht, den kein anderes Waffensystem hat. Es mag sein, dass die 130-Millimeter-Kanone von Rheinmetall eine größere Wirkung hat als die 120-Millimeter-Kanone von Rheinmetall beim Leopard 2. Aber wenn wir das gesamte System vergleichen, liegen wir klar vorn.

Im Februar 2022 hat Bundeskanzler Olaf Scholz angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine die Zeitenwende ausgerufen und 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die überfällige Aufrüstung der Bundeswehr angekündigt. Aber bislang kommt das Geld nur schleppend in der Industrie an. Wie viel haben Sie davon schon gesehen?

Wirklich neu dazugekommen ist bei uns bis heute eigentlich nichts.

Bitte?

Der Puma war ja schon vor Kriegsausbruch eingeplant. Bei wirklich neuen Projekten geht es weiterhin nur sehr schleppend voran.

Wieso?

In praktisch allen Ländern kommt der Beschaffungsauftrag, wenn ein neues System steht und erfolgreich getestet wurde. Mögliche Wünsche laufen dann parallel zur Serienfertigung. Das ist in Deutschland anders. Da gibt es dieses Vertrauen in die mögliche Umsetzung nicht. Das kostet bei der Beschaffung teilweise extrem viel Zeit.

Es fehlt in Deutschland also schlicht am Vertrauen in die Fähigkeit der Industrie?

Ja.

Und die Beschaffung ist immer noch viel zu langsam?

Es liegt nicht am Beschaffungsamt. Es fehlt eher der Mut, Dinge zusammenzufassen und Entscheidungen zu treffen.

Das könnte auch was mit den häufigen Kostensteigerungen bei Großprojekten oder den Pannen wie etwa beim Puma zu tun haben?

Die Erfahrung rund um den Puma würde den Rahmen dieses Interviews jetzt sprengen. Deshalb nur so viel: Es fehlte beim Puma im Vorfeld an vielen Dingen, wie etwa einer umfassenden Ausbildung der Besatzung vor der System-Einführung. Das hat einen entscheidenden Einfluss auf die Verfügbarkeit des Systems. In Deutschland hat man die Ausbildung parallel zur Einführung am System durchgeführt. Das hat zu einer deutlich höheren Fehleranfälligkeit geführt. In anderen Ländern und bei anderen Produkten gibt es zuerst die Ausbildung am Simulator und dann den Einsatz. Da haben wir diese Probleme so nicht.

Was ist denn aus dem Sondervermögen für KNDS überhaupt drin?

Da will ich jetzt keine Hochrechnung anstellen.

Das haben Sie intern aber sicher schon mal gemacht?

Ja.

Zu welcher Größenordnung sind Sie da gekommen?

Nur so viel: Sie werden das Heer unter einem zweistelligen Milliarden-Betrag nicht modernisieren können.

Wenn Sie auf Aufträge aus dem Sondervermögen hoffen, müssen Sie sich ranhalten. Denn die hohe Inflation und die steigenden Zinsen fressen sich ins Budget. Im vergangenen Jahr hieß es, preisbereinigt stünden gut 67 Milliarden für Neuanschaffungen zur Verfügung. In einer aktuellen Studie geht das Münchner Ifo Institut jetzt noch von rund der Hälfte aus. Geht Zeitenwende mit 50 Milliarden?

Das kommt drauf an. Es gibt das Zwei-Prozent-Ziel der Nato...

…also die Verpflichtung der Mitgliedsländer, zwei Prozent des BIP für ihre Verteidigung auszugeben…

…Das ist eine zentrale Voraussetzung, um die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr auch langfristig wieder deutlich zu erhöhen. Nur bleiben wir wohl auf absehbare Zeit hinter der Nato-Verpflichtung zurück. Natürlich ist das Sondervermögen ein Zeichen für die Zeitenwende. Aber das Momentum wurde nicht genutzt, um ein klares Signal zu setzen.

Also ist die Zeitenwende eigentlich ein Etikettenschwindel?

Nein. Die Sicherheit, die in den bisherigen Beschaffungsprogrammen erreicht wurde, ist viel wert. Der erweiterte Puma-Auftrag, die Nach-Bestellungen für Bundeswehr-Ausrüstung, die in die Ukraine geht, sind ebenfalls positive Signale. Dass die deutsche Rüstungsindustrie jetzt in einen Krisen- oder gar Kriegsmodus wechselt, hat ohnehin niemand erwartet.

Aber Ökonomen zweifeln auch langfristig daran, dass wir das Zwei-Prozent-Ziel erreichen. Schon 2027 könnte das Geld aus dem Sondervermögen weg sein. Dann müsste der Verteidigungshaushalt drastisch steigen – auf Kosten anderer Ressorts. Wie zuversichtlich sind Sie, dass das so kommt?

Die tatsächliche Höhe hängt an der Entwicklung des BIP. Wenn die Konjunktur brummt, liegt der absolute Wert höher und umgekehrt. Und was Ihre konkrete Frage angeht: Die europäische Sicherheit müssen wir europäisch lösen. Deswegen habe ich auch ein Problem mit parallelen Lösungen wie dem Lynx, weil wir uns so der Möglichkeit berauben, Stückzahleffekte zu heben. Aber was mich mehr umtreibt, ist die Sorge, dass wir aufgrund des Sondervermögens der Illusion erliegen, wir könnten unsere Sicherheitsbedürfnisse wehrtechnisch alleine stemmen. Das ist ein Trugschluss. Aus Gesprächen etwa mit Amerikanern weiß ich, dass viele sehr erstaunt darüber sind, wie viel Geld Europa durch Parallel-Projekte in der Rüstung versenkt. Konkurrenz ist gut. Aber in dem Ausmaß, wie wir uns das leisten, ist es eine große Verschwendung.

Aber noch mal: Glauben Sie, dass wir die Zwei-Prozent-Verpflichtung schaffen?

Ja - vorausgesetzt, der Wille ist da. Das wird sehr davon abhängen, wie sich das politische Weltgeschehen entwickelt. Und das kann niemand voraussagen.

Das aktuelle Umfeld könnte für Rüstungsunternehmen wie KNDS eigentlich besser kaum sein. Der russische Angriff auf die Ukraine hat der Bevölkerung schonungslos vor Augen geführt, dass Verteidigung eine zentrale, staatliche Aufgabe ist. Was heißt das für KNDS: Werden mittelfristig statt der aktuell 60 schweren Kampfpanzer pro Jahr wieder 300 in Allach gefertigt werden wie in den 80er Jahren?

Wir haben einen demografischen Deckel. Und es gibt auch kein Modell, wie wir wieder auf zwölf Divisionen hochfahren könnten, wie es in Zeiten des Kalten Kriegs war. Auch deshalb ist klar: Wir werden mit europäischen Partnern zusammenarbeiten müssen. Verteidigung und die Ausrüstung von Landstreitkräften ist ein gemeinschaftliches Projekt. Natürlich wird keine europäische Nation ihre industriellen Fähigkeiten in der Wehrtechnik über Nacht aufgeben. Das wird eine große Herausforderung, die wir lösen müssen.

Was heißt das fürs Personal am Standort Allach und was in Kassel?

Wir haben aktuell 1800 Beschäftigte in Allach am Standort und wollen weiterhin pro Jahr 50 bis 100 neue Stellen schaffen. In unserem Werk in Kassel sind etwa 1500 Mitarbeiter beschäftigt. Auch hier wollen wir weiter wachsen.