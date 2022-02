Knorr-Bremse – das ist der weltweit führende Hersteller von Bremssystemen

Mehr als nur Bremsen entwickelt und produziert das Unternehmen Knorr-Bremse – auch die Technologie rund um die dazugehörige Mobilität gibt es von dem Konzern mit Firmenzentrale in München.

Berlin/München – Das Unternehmen Knorr-Bremse ist eine deutsche Erfolgsgeschichte. Seit über hundert Jahren bedient der Konzern Hersteller von Nutz- und Schienenfahrzeugen. Neben Bremssystemen werden weitere unterstützende Technologien wie Sicherheitsleitsysteme und Türsysteme angeboten, die weltweit in den Vertrieb gelangen.

Knorr-Bremse: Mehr als ein Jahrhundert Geschichte des Unternehmens

1905 gründete der Ingenieur Georg Knorr im Berliner Boxhagen das Unternehmen Knorr-Bremse als GmbH – der Beginn der Geschichte eines überaus erfolgreichen Geschäftsmodells. Knorr war kein Neuling in der Branche, denn Druckluftbremsen für Eisenbahnen stellte er bereits seit 1883 her, die bestehenden Fabrikräume an der Neuen Bahnhofstraße dienten auch der Fertigung für das ab 1911 als Knorr-Bremse AG firmierende Unternehmen.

Ein wichtiger Kunde für die Druckluftbremssysteme war die Preußisch-Hessische Staatseisenbahn, die die Bremsen von Knorr in ihren Personenzügen einsetzte. Der geschäftliche Erfolg war groß genug, dass ab 1913 mit der Erweiterung der Fabrikanlagen begonnen wurde. Auch ein repräsentatives Verwaltungsgebäude kam hinzu, das noch heute existiert und unter Denkmalschutz steht.

Weitere Fabrikanlagen für innovative Bremssysteme

Weitere Erfolge ermöglichte die Entwicklung eines neuen Bremssystems, in dem Anregungen des preußischen Oberbaurats Bruno Kunze von Georg Knorr realisiert wurden. Mit der sogenannten Kunze-Knorr-Bremse wurde erstmals eine selbsttätig wirkende Druckluftbremse geschaffen, die nicht nur für Personenzüge, sondern auch für den Einsatz in Güter- und Schnellzügen ideal war. Nach dem Ersten Weltkrieg ersetzte diese innovative Bremse die zuvor verwendeten Handbremsen.

Die Umrüstung der Güterzüge der Reichsbahn kostete mehr als 470 Millionen Reichsmark, allerdings ergaben sich aus der neuen Technologie nicht nur eine Beschleunigung der Züge, sondern auch Einsparungen beim Personal – in Höhe von fast 100 Millionen Reichsmark jährlich.

Die gute Auftragslage führte zum Bau eines weiteren Werks der Knorr-Bremse in Berlin und ab 1920 zur Übernahme der Bayerischen Motorenwerke AG in München. Der Vorläufer von BMW produzierte nunmehr für Knorr-Bremse ebenfalls Bremssysteme, in diesem Fall für die Bayerische Eisenbahn, unter dem Firmennamen Süddeutsche Bremsen-AG.

Bremsen für Nutzfahrzeuge

Ab 1923 begann Knorr-Bremse mit der Entwicklung und Herstellung von Druckluft-Bremsen auch für den Einsatz in Nutzfahrzeugen. Innerhalb von sieben Jahren fanden Bremsen des Unternehmens derart viel Anklang, dass um 1930 etwa 90 Prozent der Lkw zwischen sieben und 16 Tonnen damit ausgestattet waren. Durch strategische Übernahmen wurde Knorr-Bremse in den 1920er-Jahren zu einem Mischkonzern. Übernahmen oder Beteiligungen erwarb Knorr-Bremse an folgenden Unternehmen:

Carl Hasse & Wrede GmbH, ab 1921, Werkzeugmaschinenbau

Motoren-Werke Mannheim AG, 1926, Motoren

Eisen- und Stahlwerke Walter Peyinghaus, 1938

Nicht alle der auf diese Weise eingegliederten Sparten wurden beibehalten – so trennte sich Knorr-Bremse vom Motorenbau. Die Hasse & Wrede GmbH hingegen bildete den Grundstein für die noch heute zur Geschäftstätigkeit gehörende Herstellung von sogenannten Drehschwingungsdämpfern für Dieselmotoren.

Knorr-Bremse: Standorte in der früheren DDR

Zwar hatte sich das Unternehmen auch während der Jahre des Zweiten Weltkriegs geschäftlich gut positioniert und – nicht zuletzt dank des Einsatzes von Zwangsarbeitern – die kriegswichtige Produktion aufrechterhalten. Mit der Kapitulation änderte sich allerdings viel bei Knorr-Bremse, denn der Konzern ging nun mit den Standorten in der Sowjetischen Besatzungszone in der neu entstehenden DDR auf.

Die Inhaber des Unternehmens wurden enteignet, der traditionsreiche Standort an der Neuen Bahnhofstraße wurde zur Sowjetischen Aktiengesellschaft für Transportmaschinenbau, während das Gelände in Berlin-Lichtenberg ab 1954 VEB Berliner Bremsenwerk hieß. Letztere produzierte weiterhin Bremssysteme für Eisenbahnen.

Parallele Firmen-Historie: Die Süddeutsche Bremsen-AG in München

Während die Berliner Standorte mit der Teilung Deutschlands zunächst verloren waren, ging die Entwicklung und Produktion von Bremssystemen in der Bundesrepublik weiter, zunächst durch die Süddeutsche Bremsen-AG in München. Die Knorr-Bremse GmbH wurde 1946 neu gegründet und zog nun gleichfalls nach München, ab 1960 in der Unternehmensform einer Kommanditgesellschaft.

Die Wirtschaftswunderjahre bescherten Knorr-Bremse neuerliche Erfolge mit einer neu entwickelten Bremse für Schienenfahrzeuge, während die Systeme für Nutzfahrzeuge, die Pneumatik und der Motorenbau sich als weniger erfolgreich erwiesen.

Zur Rettung des Konzerns trug eine Fokussierung auf Bremssysteme und die Fusion der Knorr-Bremse KG mit der Süddeutschen Bremsen-AG zur Knorr-Bremse AG im Jahr 1985 maßgeblich bei. Ab 1990 konnte Knorr-Bremse wiederum durch strategische Übernahmen zum internationalen Marktführer aufsteigen.

Knorr-Bremse: Unternehmen und Vorstand

Das Unternehmen Knorr-Bremse gehört seit seiner Gründung zu den deutschen Konzernen, die von den Eigentümern geführt wurden, beziehungsweise werden. Bis zum Börsengang von Knorr-Bremse im Jahr 2018 lag die Verwaltung nicht in den Händen der Familie Knorr, sondern bei der Familie Thiele. Der Großaktionär Heinz Hermann Thiele war bis zu seinem Tod 2021 Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats.

Der Vorstand setzt sich zusammen wie folgt (Stand Januar 2022):

Dr. Jan Mrosik: Vorsitzender des Vorstands seit 2021, Verantwortung für den Bereich Nutzfahrzeuge

Dr. Claudia Mayfeld: Mitglied des Vorstands, Verantwortung für Integrität und Recht

Frank Markus Weber: Finanzvorstand (CFO) seit 2020

Dr. Jürgen Wilder: Mitglied des Vorstands seit 2018, Verantwortung für den Bereich Schienenfahrzeuge

Die zwölf Mitglieder des Aufsichtsrats sind zum Teil Experten aus der Industrie, zum Teil von den Beschäftigten gewählt.

Knorr-Bremse: Erfolgreiche Aufteilung in Sparten ab 1993

Ähnlich wie bei anderen erfolgreichen deutschen Konzernen setzte man auch bei Knorr-Bremse ab den frühen 1990er-Jahren auf eine Aufteilung in Sparten oder, wie es im Unternehmen heißt, in Divisionen. Das fiel insofern leicht, als die Entwicklung und Herstellung von Systemen für Nutzfahrzeuge und Eisenbahnen ohnehin als separate Bereiche verwaltet wurden.

Seit der offiziellen Aufteilung, die ab 1993 vorgenommen wurde, sind die Geschäftsfelder auch in separaten Gesellschaften verkörpert. Mit der präzisen Definition der eigenen Tätigkeit fand das Unternehmen seinen Elan wieder. Der Akquise vor allem von US-Unternehmen schloss sich die Schaffung eines internationalen Netzes von Produktionsstandorten an. Gegenüber den Umsätzen kurz nach 1985, einem unternehmerischen Tiefpunkt für Knorr-Bremse, stiegen die Zahlen bis 2005 auf das Achtfache.

Das Unternehmen behauptet seine Stellung als Marktführer durch folgende Produkte und Systeme:

Bremssysteme für Schienenfahrzeuge

Tür- und Klimasysteme für Schienenfahrzeuge

Steuerungskomponenten für Schienenfahrzeuge

Bahnsteig-Türsysteme

Bremssysteme für Nutzfahrzeuge

Drehschwingungsdämpfer für Dieselmotoren

Knorr-Bremse: Aktie im MDAX

Knorr-Bremse kann zwar auf eine lange Historie als Aktiengesellschaft zurückblicken, die Unternehmensanteile waren jedoch den längsten Teil dieser Zeit über in den Händen der Unternehmenseigner. Neben den Erben der Familie Knorr war dies ab 1985 vor allem die Familie Thiele.

Ein Börsengang, mit dem die Aktie von Knorr-Bremse öffentlich handelbar wurde, fand erst 2018 statt – mit der Wertpapierkennnummer DE000KBX1006 ist der Titel seitdem auch für private Anleger zugänglich. Knorr-Bremse gehört zu den Unternehmen, die Aufnahme in den MDAX gefunden haben. Von Anfang an schüttete das Unternehmen einen Teil der erzielten Gewinne an seine Aktionäre aus. Die Dividenden lagen schon im Jahr nach dem Börsengang bei 1,75 Euro und ergänzten die erzielte Rendite von 2,23 Prozent. Allerdings sah sich die Geschäftsführung gezwungen, die Ausschüttung der Gewinnbeteiligung für das Corona-Jahr 2020 auszusetzen. Für 2021 wurde immerhin eine leicht reduzierte Dividende in Höhe von 1,69 Euro gezahlt.

Die Aktie hat sich in ihrer kurzen Historie als resilient erwiesen und erreichte zeitweise Kurshöchststände bei mehr als 133 Euro. Ende Januar 2022 hat sich der Titel börslich auf einem Niveau von 90 Euro stabilisiert.