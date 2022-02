Münchner Zulieferer Knorr trotzt externen Schwankungen - Und verdient kräftig

Von: Patrick Freiwah

Hauptzentrale von Knorr-Bremse in München. Das Betriebsergebnis für das vergangene Jahr 2021 ist ordentlich. © Alexander Pohl/Imago

Zwar wurden Lkw- und Zugverkehr aufgrund der Corona-Pandemie längere Zeit lahmgelegt. Dem Münchner Zulieferer Knorr-Bremse hat dies nicht geschadet: Der Umsatz schnellt in die Höhe.

München - Ungeachtet der Schwierigkeiten von Lkw- und Zugherstellern in der Corona-Krise laufen die Geschäfte beim Zulieferer Knorr-Bremse gut. Gestützt auf einen hohen Auftragsbestand, rechnet das Münchner Unternehmen für das Jahr 2022 mit weiteren Zuwächsen. So soll der Umsatz im laufenden Jahr auf etwa 6,8 bis 7,2 Milliarden Euro steigen, teilte der im MDax* notierte Bremssystem-Anbieter mit.

Knorr-Bremse: Geschäftserfolg unberührt von Ukraine-Konflikt

Und der Ukraine-Konflikt mit dem Einmarsch russischer Truppen in der Ostukraine? Hat nach Einschätzung von Vorstandschef Jan Mrosik keinen nennenswerten negativen Einfluss. Weltweit kam es infolge der jüngsten Geschehnisse zu massiven Einbrüchen der Börsenbarometer. Vergangenes Jahr stieg der Umsatz von Knorr-Bremse um neun Prozent auf 6,7 Milliarden Euro. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern legte um 13 Prozent auf 920 Millionen Euro zu, der Nettogewinn um über ein Fünftel auf 650 Millionen Euro.

Hauptträger des Wachstums war die Lkw-Sparte, hier schwollen die Auftragsbücher um 29 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro an. Die Kunden der Zugsparte hingegen waren zurückhaltender, der Auftragseingang zeigte sich hier mit 3,47 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert - jedoch immer noch ordentlich. Im Hinblick auf den Export sieht offenbar die Gesamtlage der deutschen Wirtschaft rosig aus:

Knorr-Bremse mit Milliarden-Umsatz - Lkw- und Zugverkehr die Haupttreiber

Mit gut 30.500 Mitarbeitern ist der Münchner Konzern sowohl für Lastwagen als auch Züge einer der größten Zulieferer. Neben Bremsen stellt das Unternehmen viele weitere Komponenten her und investiert hohe Summen in Forschung und Entwicklung.

Der Vorstandschef äußerte sich im Zuge der Mitteilung speziell auch zum russischen Markt: In den beiden Sparten erziele Knorr-Bremse etwa zwei Prozent der Umsätze in dem Land, führte Mrosik aus. Dazu betreibt der bayerische Zulieferer ein Joint Venture mit dem dortigen Lkw-Hersteller Kamaz. Der in der Konzernbilanz verbuchte Umsatzanteil hieraus wird laut der Finanzsparte auf 40 Millionen Euro beziffert.

Derweil ist Mercedes-Benz überraschend gut durch die Corona-Pandemie gekommen: Der Gewinn wurde versechsfacht. (PF mit dpa-Material) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA