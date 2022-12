Auto- und Industriezulieferer Stabilus verlängert Vertrag mit Unternehmenschef vorzeitig

Stabilus verlängert den Vertrag mit seinem Chef vorzeitig bis 2027 (Foto: Das Firmengelände des Autozulieferers Stabilus von oben). © Thomas Frey / imago stock&people

Zwischen dem Auto- und Industriezulieferer Stabilus und seinem Chef, Michael Büchsner, kam es vorzeitig zu einer Vertragsverlängerung.

Koblenz - Michael Büchsner bleibt damit bis Ende Oktober 2027 an der Unternehmensspitze, wie das Koblenzer Unternehmen am Freitag mitteilte. Die seit November bekannten vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021/22 (Ende September) wurden bestätigt. Auch der Ausblick auf das neue, laufende Geschäftsjahr wurde bekräftigt.

In den zwölf Monaten bis Ende September steigerte Stabilus mit Sitz in Koblenz den Umsatz im Jahresvergleich um fast ein Fünftel auf rund 1,12 Milliarden Euro. Damit übertraf der Konzern das im Sommer angehobene eigene Ziel. Vor Zinsen und Steuern (Ebit) sowie bereinigt um Sondereffekte blieben vom Umsatz 14 Prozent hängen, was einen Anstieg des operativen Ergebnisses um knapp 16 Prozent auf 156 Millionen Euro bedeutete. Der Gewinn stieg um gut 41 Prozent auf 104 Millionen Euro.

Im laufenden Geschäftsjahr soll der Umsatz trotz des derzeit schwierigen Konjunkturumfeldes und teils schwer vorhersagbarer Nachfragetrends für Autos mindestens in etwa stabil bleiben. (dpa)