Lebensmittel-Händler meldet Insolvenz an - Shops auch in München und Berlin

Luxus. Luxus. und nochmals Luxus. Das sind immer schon Nieschenmodelle gewesen, die auch oft aus einem momentanen Trend heraus gegründet wurden. Die vielen Kochsendungen ( von Jamie Oliver bis Schubeck). Das wurde alles auch noch weiter vermarktet mit eigenen Kochbüchern, Geschirr, Zutaten etc. Im Endeffekt war das ein Concept- Store ähnliches Projekt und entweder der Hype bleibt oder es kommt irgendetwas Neues auf was die Leute abfahren. Ich war da selbst schon drinnen. Da bekommt man mal ein Produkt, das es im Supermarkt vielleicht so nicht gibt ( eine schönere Verpackung, ein Image das man dazubekommt). Da diese Produkte natürlich nicht in rauhen Mengen produziert werden, sind sie dementsprechend teuer und eignen sich als Geschenk oder mal als einmalige Geschichte. Im Moment müssen die meisten eher sparsam sein, auch die gehobene Mittelschicht und teilweise auch die Oberschicht. Viele müssen doch größere Rücklagen bilden ( keine Zinsen, extreme Immobilienpreise etc) um auch im Alter, oder nach einer Familiengründung noch ihren Lebensstandard einigermaßen halten zu können.

Der neue Luxus ist existenziell ( Wohnung, Mobilität, Bildung, Freizeit etc), alle anderen Extras in einzelnen Bereichen werden bei vielen Leuten knapp gehalten oder nur in einzelnen Bereichen verwirklicht. Ich kann morgen auch einen Laden mit exquisieten handgefertigten Haarbürsten aufmachen, die man im Lederbürstenetui bekommt mit eigener Gravur und eigenem Frisierbereich. Um da aber genügend Menschen dafür zu begeistern müsste ich die Bürsten dann wahrscheinlich Global vertreiben um mich mit soetwas irgendwie zu halten. Ein kleiner Laden, mit hohen Pachtkosten wird sich da wahrscheinlich nicht lange halten.