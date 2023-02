Ende der Warnstreiks: NRW-Flughäfen kehren in Normalbetrieb zurück

Wieder in den Normalbetrieb zurückgekehrt: Der Warnstreik am Flughafen Köln/Bonn ist beendet. © IMAGO/Marc John

Die Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn sind nach einem 24-stündigen Warnstreik am Dienstagmorgen wieder in den Normalbetrieb übergegangen.

Düsseldorf/Köln - Am Flughafen Düsseldorf habe man den Streik gegen 3.00 Uhr beendet, sagte Verdi-Sprecher Peter Büddicker. Mit weiteren Einschränkungen für Passagiere rechne er nicht. Am Flughafen Köln/Bonn haben die Beschäftigten ihre Arbeit laut einem Sprecher um 6.00 Uhr wieder aufgenommen. In den ersten Stunden nach Streikende könne es aber noch zu Verzögerungen kommen, sagte er weiter.

Der Warnstreik hatte am Montag an den Flughäfen für insgesamt Hunderte von Ausfällen gesorgt. Zu dem Streik aufgerufen hatten die Gewerkschaften Verdi und Komba mit Sitz in Köln. Hintergrund sind Verhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes bei Bund und Kommunen sowie die bundesweit laufenden Verhandlungen für die Beschäftigten in der Luftsicherheit. (dpa)