Köln: Großflächiger Stromausfall im Stadtteil Mülheim

Ausgeschaltete Laternen auf einer Straße in Köln (Symbolbild) © Christoph Hardt/IMAGO

Am Donnerstag ist im Kölner Stadtteil Mülheim der Strom großflächig ausgefallen.

Köln in Deutschland - „Es ist zu einem großflächigen Strom-Ausfall im Stadtgebiet gekommen“, erklärte die Feuerwehr am Abend. Derzeit werde an der Behebung der Störung gearbeitet. Als Ursache für den Stromausfall nannte die Feuerwehr der Nachrichtenagentur AFP einen „Brand an einem Trafo-Haus“.

Für Köln-Mülheim wurde eine amtliche Gefahrenmitteilung ausgegeben. „Reduzieren Sie Ihren Stromverbrauch über Akkus und Batterien auf das Nötigste, schalten Sie das Autoradio ein, informieren Sie sich in lokalen Medien und wählen Sie nur in Notfällen den Notruf von Polizei und Feuerwehr“, hieß es darin. Die Störung werde so schnell wie möglich behoben. kas/oer