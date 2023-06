Riesen-Windpark geplant: Strom für 300 Millionen Haushalte

Von: Matthias Schneider

Auch der Kapitalmarkt hat Windparks als Anlage entdeckt: Künftig könnten Bieter keine Förderung mehr verlangen, sondern Pacht bezahlen. © Christian Charisius. dpa

Autos, Heizungen, Industrie: Alles soll bald großteils elektrisch betrieben werden. Den Strom dafür soll ab 2030 ein neuer Mega-Windpark liefern - und hunderte Gaskraftwerke ersetzen.

München – Es war ein historischer Tag Ende April: Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) unterzeichnet mit Vertretern aus Belgien, den Niederlanden, Frankreich, Norwegen, Dänemark, Irland, Luxemburg und Großbritannien ein Abkommen für den Windkraftausbau in der Nordsee. Bis 2030 wollen die Nordsee-Anrainer hier 120 Gigawatt Offshore-Windkraftleistung installieren – bis 2050 sogar 300. Eine kaum fassbare Größe. Um sie besser zu verstehen, haben wir die Stadtwerke München um einen Einblick in ihre eigenen Offshore-Projekte gebeten.

SWM: Frühe Investitionen in grüne Stromerzeugung zahlen sich aus

„In der Irischen See sind wir mit einem Anteil von 30 Prozent an einem Projekt mit insgesamt 160 Windrädern beteiligt“, erklärt Thomas Meerpohl. Er ist bei den SWM für das Beteiligungsmanagement zuständig. Der genannte Windpark hat eine Leistung von 500 Megawatt, etwa so viel wie ein größeres Gaskraftwerk. 1000 Megawatt entsprechen einem Gigawatt. Die SWM haben schon früh begonnen, in grüne Kraftwerke zu investieren, in der Nordsee sind sie an drei weiteren Windparks mit insgesamt 400 MW Leistung beteiligt. „Wir investieren in Windräder in der Nordsee, weil die Ausbeute hier zwei- bis zweieinhalbmal so gut ist wie bei Windrädern an Land“, so Meerpohl. „Außerdem weht der Wind sehr stabil.“ Rechnerisch liefen die Anlagen knapp die Hälfte aller Stunden im Jahr auf Volllast. Außerdem gebe es auf See deutlich weniger Flächennutzungskonflikte.

Die Windkrafttechnik entwickelt sich rasant: „Die Stromerzeugungskosten sind in den letzten zehn Jahren extrem gesunken: Die neuesten Windräder haben zukünftig bis zu 20 Megawatt Leistung, das ist mehr als viermal so viel wie unsere alten Anlagen“, sagt Meerpohl. Das macht die teurere Installation auf See wieder wett: „Offshore-Windstrom kostet, ähnlich wie an Land, rund 60 bis 70 Euro pro Megawattstunde.“

Offshore-Strom deutlich billiger als Kohle und Gas

Das ist deutlich günstiger als konventionelle Kraftwerke. Tobias Federico, Chef der Energieberatungsagentur Energy Brainpool, hat für unsere Zeitung Ende Mai den deutschen Kraftwerkspark gesichtet: „Das günstigste Steinkohlekraftwerk liegt zurzeit bei 85 Euro pro Megawattstunde, Braunkohle bei 76 Euro und Erdgas bei 103 Euro.“ Gerade sind die Preise für Kohle und CO2 außerdem auf Talfahrt, das dürfte sich Richtung Winter wieder ändern.

Bei neuen Atomkraftwerken lassen sich die Kosten wegen der oft verflochtenen Staatshilfen schwer beurteilen. Bekannt ist, dass der britische Staat dem Konzern EDF für das im Bau befindliche AKW Hinkley Point C über 35 Jahre einen Garantiepreis von rund 105 Euro (92,25 Pfund) zugesichert hat – als Untergrenze.

Am Ende arbeiten konventionelle und erneuerbare Kraftwerke zusammen: Um den Kraftwerkseinsatz möglichst kosteneffizient auf den aktuellen Strombedarf abzustimmen, bilden alle Stromerzeuger an der Börse einen gemeinsamen Marktpreis pro Stunde. Aus dem Mittel aller Stundenpreise ergibt sich – einfach gesagt – der Börsenstrompreis, aus dem sich auch die Verbraucherpreise ableiten. Weil es aktuell viele Sonnen- und Windstunden gibt, liegt dieser für Juni-Strom bei verhältnismäßig günstigen 72 Euro pro Megawattstunde.

Meer-Windräder mit großem Beitrag zur Energieversorgung

Das Potenzial des günstigen Windstroms hat auch der Kapitalmarkt erkannt, sagt SWM-Manager Thomas Mehrpohl: „Im Juni gibt es eine neue Ausschreibung für Windparkflächen in der deutschen Nordsee: Dort werden die Bieter voraussichtlich keine Förderung mehr verlangen, sondern sogar anbieten, eine Pacht zu bezahlen.“ Die Investoren erwarten also, dass die Kosten für Windkraft langfristig unter den Strommarktpreisen liegen werden, erklärt Meerpohl. Mit den neuen Ausschreibungen soll die Bundesrepublik ihren Teil zum Projekt beitragen: „Insgesamt will Deutschland bis 2030 ganze 30 Gigawatt Windkraft in der Nordsee erreichen und dies bis 2045 auf mindestens 70 Gigawatt erhöhen – 2030 also schon die Leistung von 15 großen AKW“, erklärt der SWM-Manager.

Überschlägt man grob, dass die Anlagen rechnerisch knapp Hälfte im Jahr auf Volllast laufen, können sie 2030 also rund die Strommenge von sieben großen AKW (jeweils 1,5 GW) ersetzen. 2045 sollen die Windräder dann mindestens so viel Energie erzeugen, wie konventionelle Kraftwerke mit 35 Gigawatt Leistung. Zum Vergleich: In Deutschland sind noch rund 40 Gigawatt Kohlekraft am Netz.

Offshore-Windparks: Weitere Projekte in Planung

Was bedeutet das also für das Megaprojekt in der Nordsee? Bis 2050 wollen die Anrainer 300 Gigawatt Windkraft installieren – die dann mindestens so viel Strom erzeugen können wie 100 große Atomkraftwerke – oder 300 Gaskraftwerke unter Volllast. Die Windparks sollen damit rechnerisch über 300 Millionen Haushalte versorgen können. Um Überschussstrom zu nutzen, soll auch Wasserstoff hergestellt werden.

Und Europas Küstenlinie ist lang: Derzeit entstehen auch viele Projekte im Baltikum, am Atlantik oder in der Irischen See – wo die SWM ihre Leistung verdoppeln wollen: „Hier planen wir gemeinsam mit unseren Partnern eine Projekterweiterung um weitere gut 500 MW, die 2027 in Betrieb gehen könnte“, erklärt Thomas Meerpohl.