Ein grünes Wirtschaftswunder wird‘s nicht geben: Deutschland steht am Scheideweg

Von: Georg Anastasiadis

Top-Ökonom Clemens Fuest warnt vor einem Abrutschen der deutschen Wirtschaft. Die jungen Leute träumen von mehr Work-Life-Balance. Aber vor uns liegt ein Kraftakt. Und das vom Kanzler versprochene grüne Wunder dürfte ausbleiben. Von Georg Anastasiadis

Automobil-Industrie: Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft trübt sich aktuell rapide ein. © Thomas Kienzle/afp (Montage)

Ifo-Chef Clemens Fuest ist so etwas wie der Chefberater der Deutschland AG. Für die Bundesbürger hat er zwei Nachrichten, eine gute und eine schlechte. Die schlechte: Deutschland sitzt in der Tinte. Die gute: Wir können uns am eigenen Schopf da wieder rausziehen – wenn wir unsere Bequemlichkeit ablegen und gute Entscheidungen treffen. So viel vorweg: Steuerzahlermilliarden für Intel, ein subventionierter Industriestrompreis, Viertagewoche und die Vergötzung der Work-Life-Balance gehören ebenso wenig dazu wie Blockaden von Straßen und Flughäfen durch fanatische Klima-Apokalyptiker.

Fuests Befund ist klar: Zu lange lebte Merkel-Deutschland von der Substanz (und den Schröder-Reformen) und richtete sich in der Welt niedriger Zinsen und billigen Öls gemütlich ein. Sogar den Luxus des Atomausstiegs leistete man sich, was Deutschland bei der Dekarbonisierung weit zurückwarf. Doch dann gesellte sich zur Selbstzufriedenheit das Unglück in Form von Putins Krieg, der die Industrie- und Handelsnation Deutschland härter traf als andere. Heute stecken mit Automobil- und Chemiebranche die zentralen Wohlstandsgaranten von einst in der Klemme, drohen Deindustrialisierung und der Verlust wichtiger Schlüsselmärkte an China und USA. Deutschland ist beim Wachstum plötzlich wieder das Schlusslicht in Europa. Wenn wir nicht aufpassen, könnte aus einer kurzen Rezession eine lange Rutschpartie werden.

Die lange verschlafene Digitalisierung, Dekarbonisierung und der demografische Wandel sind riesige Herausforderungen. Leider treffen sie auf eine satte, auch überalterte Bevölkerung, die Veränderungen und Reformen misstrauisch gegenüber steht, und vor allem: auf eine Politik, die zu oft moralisch belehrt, statt das Notwendige anzupacken. Was hilft, wären weniger Abgaben und Bürokratie für Unternehmen, klug gesteuerte Fachkräftezuwanderung statt ungebremster Armutsmigration und ein größeres Angebot an Energie, das die Preise für alle dämpft. Manches hat die Ampelregierung in Angriff genommen, etliche Chancen aber auch unerklärlicherweise liegen gelassen, wie den Weiterbetrieb der letzten AKW. Stattdessen beschwört Kanzler Olaf Scholz unentwegt das „grüne Wirtschaftswunder“, das die Konjunktur schon wieder zum Brummen bringen werde. Auf den Erfolg einer allzu staatsgläubig-planwirtschaftlichen Politik aber mag der Chef des Ifo-Instituts nicht wetten. Und der Kanzler ist eben nicht Baron Münchhausen.