Kommunale Wärmeplanung: Was das ist, wie viel es kostet und wann es gilt

Von: Patricia Huber

Beim Thema Heizgesetz wurde auch immer wieder die kommunale Wärmeplanung thematisiert. Doch was ist das eigentlich? Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Berlin – Die kommunale Wärmeplanung ist ein essenzieller Teil des neuen Heizungsgesetzes. Fokus beim neuen Gebäudeenergiegesetz (GEG), wie das Heizungsgesetz eigentlich heißt, soll das klimafreundliche Heizen der Zukunft sein. Sollte der Bundestag die Pläne nach der Sommerpause beschließen, gelten für Neubauten schon bald neue Regeln. Hier sollen neu eingebaute Heizungen dann mit 65 Prozent erneuerbaren Energien betrieben werden – zum Beispiel mit einer Wärmepumpe.

Kommunale Wärmeplanung: Was ist das überhaupt?

Bei bestehenden Gebäuden sieht die Lage anders aus. Hier will die Ampel-Koalition vorerst auf die kommunale Wärmeplanung setzen. Also auf die Pläne der Städte und Gemeinden. Denn: Wer beispielsweise sein Haus an Fernwärme anschließen kann, muss sich keine Gedanken um die Anschaffung einer klimafreundlicheren Heizung machen. Daher ist es nun an den Kommunen, ihre Wärme-Infrastruktur zu planen und gegebenenfalls auszuweiten, sodass Hausbesitzer entscheiden können, wie sie weiter vorgehen. Wir haben die wichtigsten Fragen und Antworten zur kommunalen Wärmeplanung zusammengefasst:

Bis wann müssten Kommunen die Wärmeplanung abgeschlossen haben?

Die Fristen für die kommunale Wärmeplanung unterscheiden sich je nach Einwohnerzahl. Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern sollen bis Mitte 2026 ein Konzept vorlegen. Alle anderen dürfen sich den Plänen der Bundesregierung bis zum 30. Juni 2028 Zeit lassen.

Vom Städtetag kam für diese Fristen deutliche Kritik: „Wir setzen darauf, dass die Städte für den Ausbau der Fernwärmenetze die nötige Investitionssicherheit bekommen und bei den Fristen kein zu enges Korsett geschnürt wird“, sagte die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin Verena Göppert dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Dafür müssten die Fristen für die kommunale Wärmeplanung im Gesetzentwurf des Bundesbauministeriums unbedingt angepasst werden. „Wichtig für uns ist, dass die Fristen für die Wärmeplanung bis zum Jahresende 2026, beziehungsweise 2028 verlängert werden und nicht schon zur Jahresmitte enden“, betonte Göppert.

Der Anschluss an ein Fernwärmenetz wäre für viele Hauseigentümer eine Möglichkeit zum klimafreundlichen Heizen. © Marijan Murat/dpa

Muss man Fernwärme nutzen, wenn der Anschluss da ist?

Ja, manche Kommunen sehen einen Anschluss- und Benutzungszwang vor, wie die Verbraucherzentrale erklärt. Dann muss man sein Haus mit Fernwärme versorgen. Das Problem hierbei: Es gibt nur einen Anbieter – einen lokalen Monopolisten quasi – und ein Wechsel ist demnach nicht möglich.

Wer übernimmt die Kosten für die kommunale Wärmeplanung?

Wie wohl jedes größere Planungsvorhaben ist auch die Organisation der Wärmeplanung mit Kosten verbunden. Diese werden jeweils zu 50 Prozent auf Bund und Länder aufgeteilt, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) berichtet. Insgesamt seien demnach 581 Millionen Euro dafür eingeplant. Der Fernwärme-Ausbau ist hier jedoch nicht einberechnet. Dieser entfalle ohnehin auf die Versorger vor Ort. (ph)