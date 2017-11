Flughafen Hamburg gesperrt - Viele sitzen fest

Der Hamburger Flughafen ist am Donnerstagabend komplett gesperrt worden. Grund sind angeblich unbefugte Personen auf dem Rollfeld.

Der Flughafen Hamburg ist am Donnerstagabend gesperrt worden. Wie eine Sprecherin des Airports auf Anfrage von Focus Online bestätigte, sind keine Starts und Landungen möglich, ankommende Flüge wurden demnach unter anderem nach Hannover und Bremen umgeleitet. Die Bundespolizei erklärte, der Helmut-Schmidt-Airport sei um 20.24 Uhr abgeriegelt worden.

Unklarheit herrschte anfangs über die Gründe der Sperrung. User berichteten auf Twitter, es sei die Rede von „Eindringlingen“ auf dem Rollfeld. Entsprechende Informationen wollte die Bundespolizei zunächst nicht bestätigen.

Die Bild-Zeitung will allerdings erfahren haben, dass ein aus dem „Ausreisegewahrsam“ geflohener Flüchtling auf das Rollfeld entkommen sei. Das Gelände sei für die Suche nach der Person gesperrt worden.

In anderen Tweets hieß es, es herrsche „gespenstische Ruhe“. Wann wieder Maschinen starten und landen können blieb zunächst ebenfalls im Dunklen.

#Hamburg Flughafen geschlossen wegen Eindringlingen auf dem Rollfeld. Flugzeuge landen u.a. In Bremen — Gabor Paal (@GaborPaal) 9. November 2017

Gespenstische Ruhe bei Nieselregen am Flughafen #Hamburg. Immer noch kein Betrieb. Mit etwas Freibier könnte man hier viel besänftigen. pic.twitter.com/OQbU60mk6y — C. Spangenberg (@schoenermedien) 9. November 2017

Erst am Mittwoch hatte aus anderen Gründen einen Alarm am Hamburger Flughafen gegeben: Wegen einer Meldung über Rauch im Cockpit eines gerade gestarteten Airbus A319 hatte sich dort am Dienstagabend ein Großaufgebot von Rettungskräften in Stellung gebracht. Die Maschine drehte um und konnte sicher wieder landen.

fn/AFP/dpa