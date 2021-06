Münchner Traditionshaus

Von Thomas Schmidtutz schließen

Die Ende Mai angekündigte Übernahme des Münchner Traditionshauses Konen durch Breuninger war ein Paukenschlag. Bei der bevorstehenden Integration wollen die Schwaben nichts überstürzen.

München – Das Bundeskartellamt hat grünes Licht für die geplante Übernahme des Münchner Modehauses Konen durch den Stuttgarter Modehändler Breuninger gegeben. Das geht aus einem entsprechenden Eintrag auf der Webseite der Behörde hervor. Die Akquisition sei ohne Auflagen genehmigt worden, ergänzte eine Breuninger-Sprecherin gegenüber Merkur.de*.

Nach den Plänen wollen die Schwaben das traditionsreiche Modehaus aus der Sendlinger Straße sowie die Konen-Zweigniederlassung Bram in Luxemburg zum 1. Juli 2021 übernehmen. Man werde sich vor der Integration beider Unternehmen zunächst die Zeit nehmen, um die „Prozesse und Abläufe bei Konen kennenzulernen und die Unternehmenskultur noch besser zu verstehen“, hieß es. Danach werde man über entsprechende Schritte entscheiden.

Modehaus Konen: Breuninger verfolgt Dachmarken-Strategie

Früheren Angaben zufolge erwägt Breuninger eine Integration beider Traditionsnamen unter der Dachmarke Breuninger. Die insgesamt rund 700 Konen-Mitarbeiter sollen vollständig übernommen werden, hatte Breuninger-Chef Holger Blecker kurz vor Bekanntgabe der Übernahme gegenüber Merkur.de* angekündigt.

Mit einem Umsatz von gut 860 Millionen Euro im Vor-Corona*-Jahr 2019 gilt Breuninger als eines der größten Modehäuser in Deutschland. Allerdings mussten auch die Schwaben wegen der Pandemie-bedingten Schließungen zuletzt einen Rückschlag hinnehmen. Man habe im stationären Bereich sowohl 2020 als auch im laufenden Jahr „jeweils einen Umsatzverlust in dreistelliger Millionenhöhe“ zu verkraften, hatte Blecker gesagt. Auch das boomende Online-Geschäft habe dies nicht vollständig auffangen können.

Modehaus Konen: Corona-Pandemie setzt Münchner Traditionshaus zu

Das Münchner Traditionshaus Konen hatte zuletzt stark in den Ausbau seines Online-Shops sowie in seine beiden Häuser investiert. 2019 waren die Erlöse der Konen Bekleidungshaus GmbH & Co. KG um rund 3,5 Prozent auf knapp 92 Millionen Euro gesunken. Der Nettoverlust lag 2019 bei 1,82 Millionen Euro. Für 2020 hatte Konen zunächst auf ein Umsatzplus sowie eine „leichte“ Ergebnis-Verbesserung gehofft, die Prognose jedoch wegen der Corona-Pandemie später kassieren müssen. *Merkur.de ist Teil von IPPEN.MEDIA.