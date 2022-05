Konjunktur: Wirtschaft im Dauer-Krisenmodus

Teilen

Rekordinflation, gestörte Lieferketten, hohe Energiepreise: Selten gab es so viele wirtschaftliche Unsicherheiten wie derzeit, schreibt der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, im Gastbeitrag.

Köln – Die deutsche Wirtschaft erlebt erneut ein historisch gemessen herausforderndes Jahr. Noch immer hat die Corona-Pandemie Folgen, vor dem Hafen Shanghais stauen sich die Schiffe und bringen weltweit die Versorgung mit Gütern und Rohstoffen aus dem Takt. Niemand weiß, wie lange der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine noch andauert und welche Ausmaße er erreicht.

In der Folge steigen europaweit die Preise, für Lebensmittel genauso wie für Energie und unverzichtbare Rohstoffe. Das Statistische Bundesamt vermeldet Monat für Monat neue Inflations-Rekordwerte. Für das aktuelle Jahr prognostiziert das IW ein BIP-Wachstum von gerade einmal 1,75 Prozent. Der humanitäre Schrecken steht noch einmal auf einem völlig anderen Blatt.

Stimme der Ökonomen

Klimawandel, Lieferengpässe, Corona-Pandemie: Wohl selten zuvor war das Interesse an Wirtschaft so groß wie jetzt. Das gilt für aktuelle Nachrichten, aber auch für ganz grundsätzliche Fragen: Wie passen die milliarden-schweren Corona-Hilfen und die Schuldenbremse zusammen? Was können wir gegen die Klimakrise tun, ohne unsere Wettbewerbsfähigkeit aufs Spiel zu setzen? Wie sichern wir unsere Rente? Und wie erwirtschaften wir den Wohlstand von morgen?

In unserer neuen Reihe Stimme der Ökonomen liefern Deutschlands führende Wirtschaftswissenschaftler in Gastbeiträgen ab sofort Einschätzungen, Einblicke und Studien-Ergebnisse zu den wichtigsten Themen der Wirtschaft – tiefgründig, kompetent und meinungsstark.