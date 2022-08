Konsumstimmung so schlecht wie seit Jahren nicht

Teilen

Kaufen oder nicht? Die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland sind derzeit so zurückhaltend wie schon lange nicht mehr. © Christian Charisius/dpa

Die hohen Energiepreise verunsichert viele Menschen. Verbraucher in Deutschland sind deshalb so zurückhaltend wie lange nicht mehr beim Einkaufen. Und das sogenannte Konsumbarometer fällt auf ein Allzeittief.

Berlin - Verbraucherinnen und Verbraucher sind einer aktuellen Umfrage des Handelsverbands Deutschland (HDE) zufolge derzeit bei Einkäufen und Anschaffungen so zurückhaltend wie lange nicht mehr. Hintergrund sind demnach die Unsicherheiten rund um die künftige Energiepreisentwicklung, wie der HDE am Montag mitteilte. Auch in den kommenden drei Monaten sei mit einer schwachen Konsumstimmung zu rechnen, hieß es. „Hinzu kommt, dass sich die eigenen Einkommenserwartungen im Vergleich zum Vormonat verschlechtern und somit weniger Spielraum für Konsumaktivitäten oder den Ausbau von Ersparnissen besteht.“

Der HDE misst die Verbraucherstimmung auf Basis der Umfrage in Form eines Index-Werts im sogenannten Konsumbarometer. Dieser Wert ist Anfang August auf unter 87 gefallen und damit auf ein Allzeittief, wie der Verband weiter mitteilte. dpa