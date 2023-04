Grundsteuer: Die ersten Bescheide sind da – was Eigentümer jetzt tun sollten

Von: Dennis Fischer

Teilen

Die ersten Bescheide der Finanzämter zur Grundsteuererklärung sind da- die ersten Einsprüche auch. © Bernd Weißbrod/dpa

Die Bundesländer haben die ersten Grundsteuer-Bescheide verschickt. Doch was müssen Eigentümer jetzt tun? Ist ein Einspruch sinnvoll und welche Fristen gelten? Ein Überblick.

München - Viele Bürger haben zu Anfang des Jahres ihre Grundsteuererklärung abgegeben. Nun haben die Finanzämter die ersten Bescheide verschickt und mancher Grundeigentümer hat auch schon Einspruch eingelegt. Was es dabei zu beachten gilt - ein Überblick.

Was ist bei einem Bescheid zu tun?

Prüfen sollte man den Bescheid auf jeden Fall, rät die Eigentümervereinigung Haus & Grund gegenüber der FAZ. Für einen Einspruch hat man einen Monat Zeit und die Frist beginnt drei Tage nach dem angegebenen Datum auf dem Bescheid. Diese Unterlagen mussten Grundeigentümer bis zum 31. Januar einreichen. Der Bescheid setzt den sogenannten Grundsteuermessbetrag fest. Die Höhe der Grundsteuer, die von 2025 an zu entrichten ist, hängt von dem Hebesatz ab, den die Kommunen erst 2024 festlegen werden.

Warum sollte der Grundsteuermessbetrag geprüft werden?

Der Grundsteuermessbetrag ist der individuelle Teil der Grundsteuer. Er wurde aus den Angaben zu Lage und Größe der Liegenschaft errechnet, die Immobilienbesitzer in der Grundsteuererklärung angegeben haben. Man sollte schauen, ob die Angaben korrekt übernommen wurden und damit die Berechnungen stimmen.

Womit kann man anfangen?

Auf Seite 3 des Bescheids unter der Überschrift „Ermittlung der Fläche, Grund und Boden“ finden sich die Gemarkung, die Nummer des Flurstücks sowie die Gesamtfläche. Diese Angaben sollte man mit der eigenen Erklärung abgleichen.

Worum geht es bei der „Ermittlung des Faktors“?

Hierbei wird der Bodenrichtwert des eigenen Grundstückes durch den „durchschnittlichen Bodenrichtwert“ in ein Verhältnis gesetzt - gemeint ist der Durchschnitt für die gesamte Kommune. Die Zahl, die dabei herauskommt, ist der „Faktor“. Bei Grundstücken, deren Bodenrichtwert unter dem Schnitt liegt, ergibt sich ein Faktor zwischen 0 und 1. In Lagen mit einem Bodenrichtwert über dem Schnitt ist der Faktor größer als 1. Der Bodenrichtwert hängt von der Zone ab, in der das Grundstück liegt, und wird alle zwei Jahre von einem Gutachterausschuss neu festgelegt.

Woher kommen die Zahlen zur Wohn- und Nutzungsfläche?

Hier handelt es sich um Angaben, die das Finanzamt aus der Grundsteuererklärung übernommen hat. „Gerade bei der Nutzungsfläche gab es aber oft Missverständnisse,“ wie der Bund der Steuerzahler laut FAZ beobachtet hat. Mit der Nutzungsfläche sind nicht etwa Kellerräume gemeint, sondern gewerblich oder betrieblich genutzte Räume sowie Vereinsräume. Ein einfaches Arbeitszimmer wiederum zähle zur Wohnfläche. Die Fläche von Garagen, die den Bewohnern des Wohnhauses als Abstellplatz dienen, spielt für die Grundsteuer keine Rolle. Gartenhäuser seien nur zu berücksichtigen, wenn ihre Fläche 30 Quadratmeter übersteige. Dann sei die gesamte Fläche der Wohnfläche zuzuschlagen.

Was sind die nächsten Schritte?

Auf Basis der Quadratmeterzahlen werden die „Flächenbeträge“ berechnet. Beim Grundstück multipliziert man die Quadratmeterzahl mit 0,04 Euro. Wohn- und Nutzungsfläche werden höher gewichtet mit 0,50 Euro je Quadratmeter. Zum Schluss werden die Flächenbeträge addiert und mit dem Faktor multipliziert, was dann den Grundsteuermessbetrag ergibt.

Der Bescheid enthält Fehler - was mache ich dann?

Dann sollte man Einspruch einlegen, was auch geht, wenn eine falsche Angabe auf einem eigenen Fehler beruht. Mustervorlagen für einen Einspruch hält etwa das Online-Verbraucherportal Finanztip bereit, es genügt aber auch ein formloses Schreiben, wichtig: dabei das Aktenzeichen nicht vergessen!

Wie lässt sich Zeit gewinnen?

Wer laut Finanztip zunächst einen Einspruch ohne Begründung abschickt, erhält vom Finanzamt oft eine Aufforderung, innerhalb einer neuen Frist eine neue Begründung nachzureichen. Ist die Einspruchsfrist abgelaufen und stellt man noch Fehler bei den eigenen Angaben fest, sollte man einen Antrag auf „fehlerbeseitigende Neuveranlagung“ stellen, so der Bund der Steuerzahler gegenüber der FAZ.

Was macht man, wenn noch kein Bescheid vorliegt?

Abwarten heißt es dann. Sollte einem allerdings aufgefallen sein, dass man bei der Erklärung einen Fehler gemacht hat, kann man einfach eine neue Erklärung nachreichen.