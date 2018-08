Hat Aldi etwa bei Rossmann kopiert? Kundin macht kuriose Entdeckung - das steckt dahinter

Kurioser Fund: Eine Kundin kauft bei Aldi ein Produkt ein, das Muster kommt ihr sehr bekannt vor. Auch Aldi weiß nicht weiter - dabei ist die Erklärung simpel.

München - „Sensationell, was du da aufgedeckt hast“, schreibt ein User bei Facebook unter das Bild, das eine Facebook-Nutzerin auf die Seite von Aldi Süd gepostet hat. Dabei sieht das Foto recht gewöhnlich und unauffällig aus, darauf zu sehen: Eine Fläche mit einem Kaktusmuster und ein Feuerzeug, ebenfalls mit einem Kaktusmuster darauf. Doch wer genauer hinschaut, dem fällt etwas auf - so wie Userin Janine.

Sie schreibt: „Hallo Team Aldi, letztens hab ich diese Tischdecke bei euch gekauft.“ Und weiter: „Diese Woche fand ich bei einer großen Drogeriekette Feuerzeuge mit dem haargenau gleichen Druck/Muster.“ Und tatsächlich: Das Feuerzeug ist ein wenig heller, davon abgesehen sitzt jedes Element an der exakt gleichen Stelle.

Kundin fragt bei Aldi nach

Der große Kaktus in der Mitte weist die identischen Verästelungen auf, die Kakteen daneben sind ebenfalls am gleichen Ort und und gleich geformt. Die Tischdecke ist zwar von Aldi, das Feuerzeug jedoch bei Rossmann erhältlich. Die Käuferin wundert sich und möchte nun wissen: „Rein interessehalber: Hat das so seine Richtigkeit?“

Nicht nur die Kundin ist erstaunt, auch der Discounter kann keine Auflösung anbieten. Aldi antwortet: „Wie das sein kann, können wir dir leider nicht sagen.“Schon vorher orientierte sich Aldi bei gewissen Produkten gelegentlich an Rossmann. Klar scheint zumindest: Rossmann hat das Muster zuerst verwandt, die Tischdecke gehört bei Aldi nicht zum Standardsortiment.

Auf Anfrage von merkur.de kann aber Rossmann Licht in die Sache bringen: „Sofern Muster aus Bilddatenbanken bezogen werden, kann es vorkommen, dass sie unterschiedlich Verwendung finden, da keine Exklusivität besteht“, teilt eine Sprecherin mit. Die Hersteller beider Gegenstände haben also offenbar in der selben Datenbank gewildert. Vielleicht ja ein besonderes Kompliment für Designer.

So oder so konnte Aldi Süd auch einen Mehrwert für die Kundin entdecken: „Super, dann hast du ja jetzt das passende Feuerzeug zu deiner Tischdecke.“

Passende Deko

Nachdem kürzlich ein User unter einem Urlaubspost den von Unternehmen verursachten Plastikmüll angeprangert hat, freut sich Aldi nun sicher über die entspannte bis kuriose Anfrage der Tischdecken-Käuferin.

mol