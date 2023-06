Kosten für britische Monarchie haben sich um fünf Prozent erhöht

Britische Königsfamilie © IMAGO/i-Images

Die Kosten für das britische Königshaus haben sich im vergangenen Jahr um fünf Prozent erhöht.

London in Großbritannien - Wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten jährlichen Finanzbericht des Königshauses hervorgeht, kostete die Monarchie den Steuerzahler in diesem Zeitraum 107,5 Millionen Pfund (rund 125 Millionen Euro) und damit 5,1 Millionen Pfund (5,9 Millionen Euro) mehr als im Vorjahr. Experten nennen unter anderem den Thronwechsel nach dem Tod von Königin Elizabeth II. als Grund.

Königliche Berater erklären sich die gestiegenen Nettoausgaben teilweise durch die Veränderungen nach dem Tod von Elizabeth II. im September 2022 und die Thronfolge ihres Sohnes Charles III. im Mai. Die Kosten von Elizabeths Beerdigung und Charles‘ Krönung sind jedoch nicht in dem Finanzbericht enthalten.

Andere Gründe für die erhöhten Ausgaben umfassen demnach ein Zehnjahresprogramm zur Modernisierung der Verkabelung, der Sanitäranlagen und des Heizsystems im Buckingham-Palast, der offiziellen Residenz des Monarchen.



Außerdem stiegen die Hausverwaltungs- und Bewirtschaftungskosten. Die Personalkosten erhöhten sich von 3,4 Millionen auf 27,1 Millionen Pfund. Die Arbeitskräfte hatten eine Lohnerhöhung von fünf bis sechs Prozent erhalten. Reisekosten und Ausgaben für die Grundstückspflege sanken dagegen.



Der Betrag, den die königliche Familie über den sogenannten „Sovereign Grant“ aus der öffentlichen Hand erhielt, blieb unverändert bei 86,3 Millionen Pfund (rund 100 Millionen Euro).



Das 2021 festgelegte Diversitätsziel erreichte der königliche Haushalt auch 2022/23 nicht, heißt es in dem Bericht weiter. Das Ziel beinhaltet, dass zehn Prozent der Arbeitskräfte im Königshaus ethnischen Minderheiten angehören. Der Wert lag im Jahr 2023 bei 9,7 Prozent und entsprach damit dem Vorjahreswert. aka/oer