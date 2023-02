Rentner-Flucht nach Ungarn: Deutsche wandern aus – wegen Geld und Politik

Von: Patricia Huber

Immer mehr Rentner wandern nach Ungarn aus. Grund dafür sind einerseits die Lebenshaltungskosten – aber auch die Politik.

Budapest – Immer mehr Rentner entschieden sich für ein Leben im Ausland. Besonders beliebte Auswander-Ziele sind hierbei Länder, mit deutlich günstigeren Lebenshaltungskosten. So kann manch ein Senior auch mit geringen Rentenbezügen ein teils sogar luxuriöses Leben führen.

Rente: Plattensee als beliebtes Ziel für Deutsche

Auch in Ungarn kann man im Vergleich zu Deutschland günstig leben. Immobilien, aber auch die Kosten für Lebensmittel und Co. sind dort deutlich niedriger. Besonders der Plattensee ist hier ein beliebtes Ziel. Laut Angaben der Deutschen Rentenversicherung wurden 2021 ganze 5398 Renten nach Ungarn überwiesen.

So auch die Rente des 71-jährigen Wilhelms Dörnhöfer und seiner Frau Aline. Sie sind vor rund drei Jahren in ein ungarisches Dorf nähe des Plattensees gezogen, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) berichtet. In Deutschland hätte die Rente ihres Mannes nicht gereicht. „Die Lebenshaltungskosten haben alles aufgefressen“, erklärte sie der Zeitung. Ihr 600 Quadratmeter großes Zuhause in der Pfalz haben sie dann gegen ein doppelt so großes Grundstück in Ungarn getauscht. Kostenpunkt: 90.000 Euro und noch einmal 30.000 Euro für die Renovierung. Im Vergleich zu den deutschen Immobilienpreisen ein riesiges Schnäppchen.

Rentner in Ungarn: Leben mit 1400 Euro

Mit 1400 Euro Rente kommen die Dörnhöfers in Ungarn gut aus. Laut Daten des Statistischen Bundesamts liegt das Preisniveau in Ungarn 40,2 Prozent unter dem in Deutschland. Von dem Geld, das dem Paar zur Verfügung steht, geben sie rund 1000 Euro aus. Und davon gönnen sie sich auch mal ein Bier, Wilhelm raucht und sie haben zwei Hunde und eine Katze, wie sie dem Redaktionsnetzwerk erklären.

Doch nicht nur die Kosten sind für viele Auswanderer ein Grund, um nach Ungarn zu gehen. Es geht auch um Politik. Der deutsche Makler Ottmar Heide, der am Plattensee Immobilien vertreibt, erklärt dem RND, dass 90-Prozent seiner Interessenten aus politischen Gründen nach Ungarn möchten. Unter ihnen seien auch viele Corona-Leugner. Die Neue Züricher Zeitung betitelte den Plattensee jüngst als „Paradies der rechten Rentner“. Viele, die dorthin ausgewandert sind, fühlten sich in Deutschland nicht mehr wohl. Einer erzählt dem RND, er wollte „weg aus diesem Drecksland.“ Sie kritisierten hohe Steuern, fehlende Freiheit und den „Migrantenzufluss“. (ph)