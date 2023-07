Kosten für Wärmepumpen und Pelletheizungen steigen: „Der Markt ist überhitzt“

Von: Bettina Menzel

Teilen

Die Kosten für Wärmepumpen und Pelletheizungen sind zuletzt gestiegen. Das hat unterschiedliche Gründe, das Heizungsgesetz ist einer davon (Symbolbild). © IMAGO/Andreas Berheide / Shotshop

Deutschland diskutierte monatelang über das Heizungsgesetz, nun liegt die Reform erstmal auf Eis. Die Preise für Wärmepumpen und Co. klettern indes immer weiter.

Berlin – Die Preise für Gasheizungen stiegen in den vergangenen zwei Jahren um 66 Prozent, Luft-Wasser-Wärmepumpen sind indes etwa 50 Prozent teurer geworden. Das geht aus Zahlen der Verbraucherzentrale hervor, die dem Handelsblatt vorliegen. Der Ukraine-Krieg, der monatelange Streit um das Heizungsgesetz und wohl auch die allgemeine Inflation ließen die Kosten klettern. Lieferkettenprobleme, steigende Materialkosten und der Fachkräftemangel trugen ihr Übriges dazu bei.

Alle Heiztechniken um ein Viertel teurer: Verband warnt vor weiteren Verzögerungen bei Heizungsgesetz

Der Anstieg der Preise zieht sich den Daten der Verbraucherzentrale zufolge über den gesamten Heizungsmarkt, angefangen von Holzheizungen über Gasheizungen bis hin zu Pelletheizungen und Wärmepumpen. „Alle Heiztechniken sind durchschnittlich 25 Prozent teurer geworden“, sagte der Energieberater der Verbraucherschutzbehörde, Stefan Materne dem Handelsblatt und ergänzte passend zum Thema: „Der Markt ist überhitzt.“ Wegen Lieferkettenproblemen, steigenden Materialkosten und dem Fachkräftemangel stiegen die Preise hierzulande laut Experten bereits zwischen Januar 2021 und Januar 2022 kräftig an – bei Wärmepumpen etwa zwischen 16 und 20 Prozent, bei fossilen Heizungen um 17 bis 33 Prozent.

Dann folgte die monatelange Diskussion über das Heizungsgesetz, was die Nachfrage nochmals befeuerte. Je nach Technologie kosteten etwa Wärmepumpen heute 29 bis 38 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. Für Pellet-Heizungen mussten Verbraucher 2022 im Schnitt noch 30.000 Euro berappen, heute sind es 7000 Euro mehr. Auch Erdgaskessel waren vor einem Jahr noch günstiger zu bekommen. Mit 15.000 Euro kosten sie in diesem Jahr 3000 mehr als noch 2022, so der Bericht weiter. Als sich die Ampel-Koalition endlich geeinigt hatte, schmetterte das Bundesverfassungsgericht die Reform ab. Der Energieberaterverband warnte bereits vor weiteren Verzögerungen beim Heizungsgesetz, um die Verunsicherung der Menschen nicht noch weiter zu verstärken.

Betriebe können hohe Nachfrage nicht bedienen: Verbraucherzentrale rät zu Geduld

„Panikverhalten durch das Gebäudeenergiegesetz ist auf ein knappes Angebot getroffen“, sagte der Energieexperte und Strategieberater Arno Kloep dem Handelsblatt. In den aktuell hohen Kosten sieht Verbraucherschützer Materne auch Abwehrangebote. Die Betriebe könnten die Nachfrage nicht mehr bedienen, die hohen Preise sollen die Flut an Interessenten abwehren.

Aus Sicht der Verbraucherzentrale könne man sich mit dem Vergleich verschiedener Angebote gegen die hohen Preise wappnen. Zeitdruck verteuert das Angebot zudem. Die Behörde rät Verbrauchern deshalb, sich auf Wartezeiten von sechs bis zwölf Monaten einzustellen. Immerhin gab es auch gute Nachrichten: Rund 70 Prozent der Häuser in Deutschland sind laut dem Chef des Wärmepumpen-Herstellers Vaillant zufolge ohne Renovierung Wärmepumpen-geeignet (bme mit dpa).