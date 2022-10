Kostensenkungen bei About You: Der Modehändler will an vielen Enden kürzen

Teilen

Das Unternehmen hatte sich mehr Wachstum erhofft. © IMAGO/Rüdiger Wölk

Online-Modehändler About You kündigt Kostensenkungen an: Grund ist die flaue Verbraucherstimmung und die unerwartet schwachen Ergebnisse.

Hamburg - Wie das Hamburger Unternehmen am Dienstag mitteilte, sollen die Marketingausgaben strengeren Renditezielen unterworfen sein und die Kosten für Werbeinhalte und Medien gesenkt werden. Zudem will das Management im nicht-technischen Bereich die Einstellungen bremsen, die Stückkosten in der Logistik senken und das Partnergeschäft ausbauen. Die im September mit den vorläufigen Zahlen für die drei Monate bis Ende August gesenkten Jahresprognosen bestätigte About You.

Der Umsatz wuchs im zweiten Geschäftsquartal um knapp 9 Prozent auf 430,6 Millionen Euro, wie es nun mit den detaillierten Zahlen hieß. Das Unternehmen hatte sich mehr vorgenommen, doch die Verbraucherstimmung lahmt wegen der Inflation und unklarer Wirtschaftsaussichten. An der Börse ist das Unternehmen in diesem Jahr mit einem Kursminus von 70 Prozent gebeutelt. Der um Sonderposten bereinigte Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen vergrößerte sich von 13,1 Millionen Euro vor einem Jahr auf 42,8 Millionen Euro. Unter dem Strich fiel mit 63,4 Millionen Euro ein deutlich höherer Verlust an als ein Jahr zuvor mit 35 Millionen Euro. (dpa)