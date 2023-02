Kräftige Gewinnsteigerung bei Mercedes-Benz auf fast 15 Milliarden Euro

Teilen

Mercedes-Benz © Beata Zawrzel/IMAGO

Aufgrund der hohen Preise für Oberklassenautos hat Mercedes-Benz hat seinen Gewinn 2022 deutlich gesteigert.

Stuttgart in Deutschland - Der Überschuss wuchs im Vorjahresvergleich um 34 Prozent auf 14,8 Milliarden Euro, wie der Autobauer in Stuttgart am Freitag mitteilte. Grund sei neben der Konzentration auf margenstarke „High-End-Pkw und Premium-Vans“ auch eine „konsequente Kostendisziplin“.

Nach Abspaltung der Lkw-Sparte „haben wir Mercedes-Benz zu einem profitableren Unternehmen weiterentwickelt“, erklärte Konzernchef Olaf Källenius. „Schlüssel sind der Fokus auf begehrenswerte Produkte sowie diszipliniertes Margen- und Kostenmanagement.“



Mercedes-Benz verkaufte im vergangenen Jahr mehr als zwei Millionen Autos, fünf Prozent mehr als 2021. Im „Top-End-Segment“ stieg der Absatz demnach sogar um acht Prozent. Die Luxusmarke Mercedes-Maybach habe mit einem Absatzplus von 41 Prozent ein neues Rekordjahr erzielt.

Der Autobauer will bis 2025 die Hälfte des Absatzes mit Plug-in-Hybriden und vollelektrischen Autos bestreiten. Bis 2030 will der Hersteller vollelektrisch werden - „überall dort, wo es die Marktbedingungen zulassen“. 2022 verkaufte Mercedes-Benz fast 150.000 vollelektrische Autos, das waren 67 Prozent mehr als 2021. ilo/hcy