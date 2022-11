Kraftfahrt-Bundesamt: Erstmals Genehmigung für fahrerlos einparkendes Auto

Teilen

Mercedes-Benz-Logo © Michael Gstettenbauer/IMAGO

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) hat zum ersten Mal eine Genehmigung für ein fahrerlos einparkendes Fahrzeug vergeben.

Flensburg in Deutschland - Die Erlaubnis erhielt der Hersteller Mercedes-Benz, wie die Behörde am Mittwoch in Flensburg mitteilte. Dabei geht es um ein Parksystem, mit dem ein Auto im Parkhaus abgestellt werden kann - ohne Fahrer oder Fahrerin.

„Mit diesem System erreichen wir einen weiteren Baustein auf dem Weg zum autonomen Fahren“, erklärte das KBA. Die Behörde sei zugleich Treiberin der Entwicklung und Wächterin über die damit verbundenen hohen Sicherheitsanforderungen an die Systeme.

Bei dem genehmigten Parksystem handelt es sich nach KBA-Darstellung um einen autonomen Fahrmodus, bei dem der Fahrer oder die Fahrerin das Auto künftig an einem bestimmten Übergabeort in einem geeigneten Parkhaus abstellt. Danach übernimmt die Infrastruktur im Parkhaus und das Fahrzeug fährt zu einem vorher reservierten Parkplatz. Eine Kontrolle durch den Fahrer ist dann nicht mehr nötig. hcy/pe