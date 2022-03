Kraftstoff laut ADAC in Hamburg und Thüringen am teuersten

Teilen

Tanken (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich / dpa

Die Preise für Super und Diesel an den Tankstellen sind laut einer Auswertung des ADAC in einzelnen Bundesländern besonders hoch: Super koste aktuell in Hamburg am meisten, Diesel in Thüringen, teilte der ADAC am Dienstag mit. Der Preisunterschied zum jeweils günstigsten Bundesland beträgt demnach bis zu 5,2 Cent pro Liter.

München - In Hamburg kostet ein Liter Super E10 aktuell 2,210 Euro pro Liter, wie die ADAC-Auswertung ergab. Nur unwesentlich günstiger ist E10 demnach in Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt mit 2,208 Euro je Liter. In Sachsen dagegen sei das Tanken um 5,2 Cent günstiger; dort kostet ein Liter E10 aktuell 2,158 Euro. Weitere Bundesländer, in denen Benzin etwas preiswerter ist, sind laut ADAC Berlin mit 2,164 Euro je Liter Super E10 und Hessen mit 2,170 Euro.

Beim Diesel ist aktuell Thüringen das teuerste Bundesland mit 2,311 Euro pro Liter, wie der ADAC weiter mitteilte. Zweitteuerstes Bundesland ist demnach Sachsen-Anhalt mit 2,306 Euro vor Brandenburg mit 2,305 Euro je Liter. Vergleichsweise günstig tanken Autofahrer demnach in Rheinland-Pfalz, wo ein Liter Diesel derzeit 2,266 Euro kostet. Auch Hamburg gehört bei Diesel mit einem Literpreis von 2,280 Euro zu den günstigsten Ländern.

ilo/hcy