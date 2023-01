Krömer hält Ära des klassischen Fernsehens für beendet

Kurt Krömer © STEFAN_SCHMIDBAUER/IMAGO

Der Komiker Kurt Krömer hält klassisches Fernsehen für ein „sinkendes Schiff“.

Berlin in Deutschland - „Lineares Fernsehen ist ein sinkendes Schiff“, sagte der 48-Jährige dem Magazin „Der Spiegel“ laut Vorabmeldung vom Donnerstag. Die Situation erinnere ihn an die untergehende „Titanic“, fügte er an. Die Arbeiter im wassergefüllten Maschinenraum hätten „schon ein paar Mal oben im Tanzsaal Bescheid gesagt“. Dort allerdings werde „noch weiter Champagner getrunken“.

Krömer, der verschiedene Late-Night-Sendungen und Talkshow beim zur ARD gehörenden Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) moderierte, äußerte sich auch kritisch über seine Zeit beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. „Niemand will ein Risiko eingehen, der Apparat ist zu groß, in den Gremien sitzen Gremlins - es ist eben eine Behörde, da wird nicht ausgeschert“, sagte er.

Lineares Fernsehen meint die klassische Ausstrahlung von Sendungen in einem festgelegten Programm zu bestimmten Uhrzeiten. Es steht damit im Gegensatz zu Streamingangeboten über Internetplattformen, bei denen sich Filme und Sendungen zu beliebigen Zeitpunkten individuell abrufen lassen. bro/cfm