Kryptowährung steigt

Teilen

Kryptowährung steigt © Shutterstock „musicman“/smart IT

Die Kurse vieler Kryptowährungen sind am Mittwoch teils deutlich gestiegen.

Frankfurt/Main - Die Kurse vieler Kryptowährungen sind am Mittwoch teils deutlich gestiegen. Der Bitcoin als älteste und nach Marktwert größte Digitalanlage stieg am Vormittag um etwa 8 Prozent auf rund 42 000 Dollar. Der Preis von Ether, der Nummer 2, stieg ähnlich deutlich auf 2750 Dollar. Alle derzeit rund 18 000 Kryptowerte werden von dem Internetportal Coinmarketcap mit rund 1,8 Billionen Dollar bewertet.

Beobachter erklärten die Erholung vor allem mit der weniger trüben Stimmung auf den Finanzmärkten. «Im Zuge der nachlassenden Risikoaversion an den Märkten sind auch Krypto-Assets wie Bitcoin wieder gefragt», kommentierte Fachmann Timo Emden von Emden-Research.

Da Digitalwährungen zu den besonders riskanten Anlagen zählen, schwanken sie oft mit der allgemeinen Marktstimmung. Diese wurde zuletzt stark durch den Krieg in der Ukraine in Mitleidenschaft gezogen. Entsprechend ist die Jahresbilanz vieler Kryptoanlagen bislang negativ. Der Bitcoin hat seit Jahresbeginn knapp 10 Prozent an Wert verloren. Der Ether-Kurs ist seither um etwa ein Viertel gesunken. Die Rekordstände, bei Bitcoin knapp 69 000 Dollar, sind weit entfernt. (dpa)