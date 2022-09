Kühnert kündigt schnelle Maßnahmen für Unternehmen an

Kevin Kühnert © IMAGO/Emmanuele Contini

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert hat „kurzfristig“ Hilfen für Unternehmen aufgrund der gestiegenen Energiepreise angekündigt.

Berlin in Deutschland - "Kurzfristig geht es darum, dass wir das Energiekostendämpfungsprogramm der Bundesregierung für kleine und mittelständische Unternehmen öffnen", sagte Kühnert am Montag den Sendern RTL und ntv. Das helfe Betrieben mit energieintensiver Produktion, wie etwa den gerade stark beachteten Bäckereien.

"Außerdem arbeitet die Regierung an langfristigen Linien, also einem 'Corona-artigen Programm', das jetzt in der Energiekostenkrise auf uns zukommt", sagte Kühnert weiter. Gespräche dazu seien bereits im Gange seien. Ein solches Programm müsse jedoch sorgfältig vorbereitet werden. In der Zwischenzeit wolle man andere Programme zügig "öffnen", sicherte der SPD-Politiker zu. "Wir hören die Rufe aus den kleinen und mittelständischen Unternehmen und wir nehmen sie auch ernst", sagte er.

Bereits vergangene Woche hatte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) umfassende Hilfen für Unternehmen angekündigt. Unter anderem solle das bereits existierende Energiekostendämpfungsprogramm für die Industrie auch für kleinere und mittlere Unternehmen geöffnet werden. bk/pe

Weniger Unternehmensinsolvenzen im ersten Halbjahr



Die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland ist im ersten Halbjahr zurückgegangen: Den Amtsgerichten wurden 7113 Geschäftsaufgaben gemeldet, das waren 4,0 Prozent weniger als im ersten Halbjahr 2021, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag mitteilte. Die meisten Insolvenzen gab es demnach im Baugewerbe - 1330 Fälle wurden den Gerichten gemeldet, 9,1 Prozent mehr als im Vorjahresvergleich. An zweiter Stelle folgte der Handel mit 1058 Geschäftsaufgaben.



Von Juli auf August nahmen die Unternehmensinsolvenzen zu, laut Statistik um 6,6 Prozent. Diese monatlichen Angaben basieren auf Insolvenzbekanntmachungen aller Amtsgerichte in Deutschland - als Frühindikator gibt die Zahl laut Statistischem Bundesamt Hinweise auf die Entwicklung der Unternehmensinsolvenzen.



Die Verbraucherinsolvenzen sanken im ersten Halbjahr um rund 20 Prozent, vor allem wegen eines statistischen Effekts. Seit 1. Oktober 2020 nämlich wurde das Restschuldbefreiungsverfahren schrittweise von sechs auf drei Jahre verkürzt - viele überschuldete Privatpersonen hielten daher ihren Insolvenzantrag zunächst zurück, um von der Neuregelung zu profitieren, erläuterte das Statistikamt. Dieser Nachholeffekt habe ab Anfang 2021 für einen starken Anstieg der Verbraucherinsolvenzen gesorgt - entsprechend stark war der Rückgang im ersten Halbjahr 2022. ilo/jp