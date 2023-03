Kunden müssen auf Lieferung von Wärmepumpen derzeit bis zu 18 Monate warten

Wärmepumpe an einem Einfamilienhaus © Robert Poorten/IMAGO

Wer eine Wärmepumpe bestellt hat muss derzeit auf die Lieferung bis zu anderthalb Jahre warten.

Berlin in Deutschland - „Es gibt zurzeit einen Engpass bei Wärmepumpen - dies liegt in erster Linie an der rasant gestiegenen Nachfrage aufgrund der geopolitischen Lage“, zitierte die „Bild“-Zeitung am Donnerstag den Bundesverband Wärmepumpen (BWP). Daher lägen die Wartezeiten derzeit bei sechs bis 18 Monaten. Der Verband riet zu einer langfristigen Planung für den Heizungstausch.

Derzeit werden aufgrund der hohen Gaspreise und aus Umweltschutzgründen immer mehr Wärmepumpen verbaut. Ziel der Bundesregierung ist es, ab 2024 jährlich mindestens 500.000 neue Wärmepumpen zu installieren, bis 2030 sollen insgesamt sechs Millionen Geräte installiert sein.

Wärmepumpen gewinnen Wärme aus der Umgebungsluft, dem Grundwasser oder dem Erdreich. Sie brauchen aber viel Strom - je mehr davon aus Erneuerbaren stammt, desto klimafreundlicher ist diese Heizungsmöglichkeit. hcy/pe