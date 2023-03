Lage in der Autoindustrie hat sich leicht verschlechtert

Autoindustrie © Westend61/IMAGO

Laut einer Ifo-Umfrage hat sich die Lage in der deutschen Autoindustrie leicht verschlechtert.

München in Deutschland - „Insbesondere die Hersteller schätzen ihre aktuelle Lage drastisch schlechter ein als im Vormonat“, erklärte Oliver Falck vom Münchener Ifo-Institut am Freitag. Die Zulieferer hingegen blickten optimistischer auf die derzeitige Situation. Unter dem Strich ergibt sich so ein leichtes Minus.

„Die Hersteller arbeiten zwar im Moment noch ihre Aufträge ab, doch stockt die Nachfrage potenzieller Käufer“, erklärte Falck. „Ein Grund könnte die unsichere Entwicklung bei den Strompreisen sein.“ Die Stromversorgung und eventuelle Unsicherheiten beeinträchtigen demnach auch die Nachfrage nach Elektroautos. Die Hersteller erwarten den Angaben zufolge jedoch steigende Exporte und wollen deshalb häufig ihre Produktion ausweiten.

Die Zulieferer bewerteten sowohl ihren Auftragsbestand als auch die Versorgung mit Vorprodukten besser als im Vormonat. Die Exporterwartungen bei diesen Unternehmen sanken hingegen. pe/ilo