Lambrecht weiter skeptisch bei Panzer-Lieferungen an Ukraine

Lambrecht: Aufwendungen für Bundeswehr werden langfristig höher sein

Christine Lambrecht © IMAGO / Political-Moments

Die Bevölkerung in Deutschland muss laut Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) langfristig mit höheren Aufwendungen und Kosten für die Bundeswehr rechnen.

Berlin in Deutschland - In einer Grundsatzrede zu der geplanten neuen nationalen Sicherheitsstrategie Deutschlands verwies Lambrecht am Montag in Berlin auf die Folgen des "furchtbaren Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine". Die damit verbundene "Zeitenwende" mache es notwendig, die deutschen Streitkräfte und auch den europäischen Pfeiler der Nato insgesamt nachhaltig zu stärken.

"Wir Europäer müssen selbst einen größeren Beitrag für unsere Sicherheit leisten", betonte Lambrecht auch mit Blick auf die zunehmende Konzentration der USA auf den pazifischen Raum. "Wer in Zukunft in Frieden und Freiheit leben will, der muss jetzt umsteuern", verlangte die Ministerin. Man müsse in Deutschland die Bundeswehr "wieder als zentrale Instanz für unsere Daseinsvorsorge betrachten".

Lambrecht verwies auf das 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Bundeswehr, das dringend notwendig sei. Deutschland werde aber auch langfristig genügend Geld bereitstellen müssen, um das Nato-Ziel zu erfüllen, zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für die Verteidigung aufzuwenden. Auch wenn im Detail noch diskutiert werde, welche Fähigkeiten die Bundeswehr letztlich haben müsse, "darf das nicht davon ablenken, dass am Ende diese Summe notwendig ist", stellte sie klar. Dies werde auch bedeuten, im Haushalt "intern umschichten zu müssen".



Auch werde es weitere notwendige Veränderungen geben müssen, sagte Lambrecht weiter. "Die Landes- und Bündnisverteidigung werden künftig wieder an erster Stelle unserer Prioritätenliste stehen", bekräftigte sie entsprechende Ankündigungen der Regierung. Die SPD-Politikerin stellte aber auch geltende Regeln für Rüstungsexporte in Frage, da diese eine europäische Zusammenarbeit erschwerten. Derzeit stelle sich Deutschland mit seinen Wertevorbehalten hier "über unsere europäischen Partner", kritisierte sie, daher "müssen wir an die deutschen Exportregeln ran".



Schließlich schlug Lambrecht einen jährlichen "Tag der nationalen Sicherheit" in Deutschland vor, um unter Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger den Fokus auf die neue Lage in der Welt zu richten. Der erforderlich "Kulturwechsel" sollte sich "auch hier in Berlin in unserem Politikbetrieb niederschlagen". Die neue nationale Sicherheitsstrategie, an der Regierung und Bundeswehr derzeit arbeiten, soll um den Jahreswechsel vorliegen. bk/cne

Lambrecht weiter skeptisch bei Panzer-Lieferungen an Ukraine



Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) hat sich zwar zu weiterer militärischer Unterstützung für die Ukraine bekannt, auf deren Bitten um die Lieferung gepanzerter Fahrzeuge aber erneut zurückhaltend reagiert. Bisher habe noch kein anderes Land Schützen- oder Kampfpanzer westlicher Bauart an die Ukraine geliefert, sagte Lambrecht am Montag auf einer Veranstaltung in Berlin. Es werde hier kein einseitiges Vorgehen Deutschlands geben.

"Wir haben uns darauf verständigt, dass wir keine deutschen Alleingänge machen", sagte die Ministerin. "Das ist die Vereinbarung, an der halten wir fest." Gleichwohl sei in der Bundesregierung am Wochenende noch einmal neu überlegt worden, welche zusätzlichen Hilfe möglich seien und "was geht denn noch". Auch solle der sogenannte Ringtausch etwa mit Griechenland weiterverfolgt werden, damit griechische Panzer sowjetischer Bauart der Ukraine zur Verfügung gestellt werden könnten.



Lambrecht wies auch erneut darauf hin, dass Deutschland bei der Abgabe von Waffen aus Bundeswehrbeständen inzwischen "and die Grenzen gestoßen ist". Sie sei nicht bereit, hier die Handlungsfähigkeit der deutschen Streitkräfte durch zusätzliche Lieferungen zu gefährden, sagte die Ministerin. Das Ziel sei, der Ukraine weiter zu helfen, aber dabei "nicht die Landes- und Bündnisverteidigung in Frage zu stellen".



Von ukrainische Seite gibt es den Wunsch nach Lieferung gepanzerter Fahrzeuge des Typs "Marder" sowie von "Leopard"-Kampfpanzern aus Deutschland aus Industriebeständen. Die Bundesregierung ist dazu bisher nicht bereit. Es gibt aber Forderungen auch aus den Reihen der Koalition, dies zu ändern. bk/cne