Landesweite Probleme: Erhebliche Verspätungen bei Einreise nach Großbritannien

Teilen

Flughafen London Heathrow © Mark Thomas/IMAGO

An Flughäfen in Großbritannien ist es am Samstag zu Problemen mit einem elektronischen Passerkennungssystem gekommen, was zu Verspätungen geführt hat.

London in England - In Onlinediensten berichteten Reisende von stundenlangen Wartezeiten, bevor ihre Pässe analog gecheckt wurden. Unter den betroffenen Flughäfen waren auch die Londoner Drehkreuze Heathrow und Gatwick.

Der Flughafen Heathrow erklärte auf seiner Website, er arbeite eng mit der Grenzbehörde zusammen, die die sogenannten e-gates (elektronischen Pforten) betreibt, „um dabei zu helfen, das Problem so schnell wie möglich zu lösen“.



Das zuständige Innenministerium erklärte, es sei sich der „landesweiten technischen Probleme mit dem Grenzsystem bewusst“ und arbeite mit den Flughafenbetreibern und Fluglinien zusammen, „um Störungen für Reisende zu minimieren“.

Auch am Fährhafen von Dover am Ärmelkanal bildeten sich lange Schlangen bei der Ausreise. Grund waren IT-Probleme bei der Passkontrolle auf französischer Seite.



Regierungsangaben zufolge gibt es 270 e-gates in 15 Flughäfen und Bahnhöfen des Vereinigten Königreichs. Sie können von britischen und EU-Bürgern sowie Staatsangehörigen einiger anderer Länder ab einem Alter von zwölf Jahren genutzt werden.



Bereits am Donnerstag und Freitag musste die britische Fluglinie British Airways dutzende Flüge am Flughafen Heathrow wegen technischer Probleme streichen. ma/dja