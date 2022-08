Landkreis Lüchow-Dannenberg führt ab Anfang September 365-Euro-Ticket ein

365-Euro-Ticket (Symbolbild) © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Der Landkreis Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen plant ab Anfang September die Einführung eines 365-Euro-Tickets.

Lüchow in Deutschland - Damit werde es ein direktes Folgeangebot für das auslaufende Neun-Euro-Ticket geben, teilte der Landkreis am Montag mit. Landrätin Dagmar Schulz (parteilos) betonte die Bedeutung des ÖPNV "gerade in einem dünn besiedelten Landkreis mit großer Fläche".

"Das 365-Euro-Ticket gilt unabhängig von der Fahrtstrecke im gesamten Geltungsbereich des straßengebundenen ÖPNV im Landkreis Lüchow-Dannenberg", hieß es dazu weiter. Ausgenommen ist demnach die kurze in den Landkreis führende Bahnstrecke. Voraussetzung für die Nutzung ist der Abschluss eines personengebunden Jahresabos. Eine monatliche Bezahlung ist aber möglich.



Zudem soll der Geltungsbereich von kostenlosen Schülerfahrkarten auf den gesamten Landkreis ausgeweitet werden. Bislang gelten diese vom Kreis finanzierten Tickets nur für die Strecke zwischen Wohnort und Schule.



Zur Finanzierung will der Landkreis demnach das Förderprogramm des Bundesverkehrsministeriums "Modellprojekte zur Stärkung des ÖPNV" nutzen. Daran beteiligt sich Lüchow-Dannenberg bereits mit dem Projekt CleverMoWe, bei dem es um die bessere Vernetzung von Verkehrsträgern geht.

"Wir haben schon vor der befristeten Einführung des Neun-Euro-Tickets, neue attraktiven Angebote entwickelt", erklärte die Fachdienstleiterin Mobilität des Landkreises, Mareike Harlfinger-Düpow. Das Neun-Euro-Ticket sei in der Region gut angenommen worden.



365-Euro-Tickets, die auf einem Tagespreis für den ÖPNV von einem Euro beruhen, gibt es bislang bereits in mehreren Städten für Auszubildende, Schülerinnen und Schüler. Eingeführt wurde es auch in Teilen Österreichs, darunter in Wien. bk/ilo