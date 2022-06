Landwirtschaft: Neuer Rekord beim Anstieg der Erzeugerpreise

Ein Landwirt bei der Arbeit (Symbolbild) © IMAGO/Arnulf Hettrich

Die Erzeugerpreise in der Landwirtschaft haben im April einen so starken Anstieg verzeichnet wie noch nie seit Beginn der Erhebung im Jahr 1961.

Wiesbaden in Deutschland - Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte, waren die Erzeugerpreise um 39,9 Prozent höher als im April 2021. Im März 2022 hatte die Veränderungsrate bereits 34,7 Prozent betragen, auch dies war bereits ein Rekordanstieg.

Im April erhöhten sich sowohl die Preise für pflanzliche (plus 45,7 Prozent) als auch für tierische Erzeugnisse (plus 35,8 Prozent) erheblich gegenüber dem Vorjahresmonat. Die Getreidepreise lagen um 77,6 Prozent über dem Vorjahresmonat. Ausschlaggebend für die enorme Preissteigerung sei "noch immer die Verknappung des Angebots infolge des Kriegs in der Ukraine", erklärte das Bundesamt. Die Erzeugerpreise für Obst waren im April hingegen um 14,9 Prozent niedriger als noch vor einem Jahr.

Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die weltweiten Agrarmärkte sind heute ein zentrales Thema auf dem Deutschen Bauerntag in Lübeck. jm/mt

Bauernpräsident rechnet mit steigenden Lebensmittelpreisen



Der Deutsche Bauernverband beklagt massiv gestiegene Kosten für die Landwirtinnen und Landwirte und rechnet deshalb mit weiteren Preissteigerungen bei Lebensmitteln. "Dünger kostet das Vierfache, Futter kostet das Doppelte, Diesel ist fast nicht mehr bezahlbar", sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied am Dienstag dem Sender NDR Info. "Wir Bauern brauchen einfach höhere Preise, um überhaupt noch produzieren zu können."



Er gehe davon aus, dass die Preise zumindest in nächster Zeit noch weiter steigen werden, fügte der Präsident des Deutschen Bauernverbandes hinzu. Auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) erwartet weitere Preissteigerungen bei Lebensmitteln und regt an, die Mehrwertsteuer auf bestimmte Lebensmittelprodukte zu senken. Die Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die weltweiten Agrarmärkte sind heute ein zentrales Thema auf dem Deutschen Bauerntag in Lübeck, zu dem auch Özdemir erwartet wird. jm/mt