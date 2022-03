Laut Fluglotsengewerkschaften: Polnischer Flugsicherung Pansa droht Personalmangel

Eine Passagiermaschine startet vom Flughafen in Frankfurt am Main © Julia Cebella / dpa

Die europäischen Fluglotsengewerkschaften haben auf drohende Personalprobleme bei der zivilen polnischen Flugsicherung Pansa aufmerksam gemacht.

Frankfurt/Main - Auf drohende Personalprobleme bei der zivilen polnischen Flugsicherung Pansa haben die europäischen Fluglotsengewerkschaften aufmerksam gemacht. Dies könnte auch zu Engpässen im deutschen Luftraum führen. Neben den Luftraumeinschränkungen wegen des Ukraine-Kriegs droht bereits zum Monatsende das Ausscheiden von knapp 50 Lotsen, die abgesenkte Tarifgehälter nicht akzeptieren wollen, berichtete am Montag der Vize-Vorsitzende der Gewerkschaftskoordination ATCEUC, Volker Möller in Frankfurt. Insgesamt wollten rund 180 der 204 Lotsen an Tower und Center Warschau die um 70 Prozent abgesenkten Bezüge ablehnen.

Wegen des Ukraine-Kriegs ist die Leistungsfähigkeit des polnischen Luftraums bereits eingeschränkt, weil die zivilen Überflugrouten aus Sicherheitsgründen von der russischen Grenze nach Westen verlegt wurden. Möller machte Pansa-Chef Janus Janiszewski für den zusätzlich drohenden Personal-Aderlass verantwortlich. Der frühere Gewerkschafter wolle die Corona-Flaute nutzen, um mit einem einseitigen Tarifdiktat die Kosten zu Lasten der operativen Mitarbeiter zu senken. Dem Vernehmen nach sollen sich etliche zivile Fluglotsen aus Polen bei der Deutschen Flugsicherung beworben haben.

Ein Personalengpass in Warschau könnte direkte Auswirkungen auch auf den deutschen Luftraum haben, wenn keine Überflüge über ganz Polen mehr möglich wären, sondern nur noch Direktverkehre von und nach Warschau, sagte Möller. Insbesondere Flüge aus Skandinavien würden dann nach Deutschland umgeleitet, wie auch die Deutsche Flugsicherung in Langen bei Frankfurt bestätigte. Die Lage ist Gegenstand europäischer Abstimmungsgespräche. Europaweit wird für den ab Ende März beginnenden Sommerflugplan mit einem starken Anstieg des Luftverkehrs gerechnet. (dpa)