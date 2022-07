Laut Umfrage hat ein Großteil der Befragten sein Duschverhalten geändert

Die Aufforderungen zum Energiesparen stoßen in der Bevölkerung offenbar auf offene Ohren.

Laut einer Umfrage der "Bild" duschen insgesamt 44 Prozent der Befragten inzwischen kürzer oder seltener, wie die Zeitung am Mittwoch erklärte. Weitere 18 Prozent duschen sowohl kürzer als auch seltener. 35 Prozent der Befragten gaben hingegen an, ihr Verhalten nicht geändert zu haben.

Für die Erhebung befragte das Meinungsforschungsinstitut Insa im Auftrag der Zeitung gut 1000 Wahlberechtigte. Die Sorge vor dem kommenden Winter treibt demnach viele Menschen um: 45 Prozent der Befragten gaben an, bereits Maßnahmen ergriffen zu haben oder dies noch zu planen - dazu gehört beispielsweise der Kauf eines Notstromaggregats. Jeder zweite Umfrageteilnehmer gab hingegen an, keine Maßnahmen ergriffen zu haben und dies auch nicht vor zu haben. fho/pw

