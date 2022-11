Lauterbach will geplante Finanzhilfen für Krankenhäuser rasch auf den Weg bringen

Karl Lauterbach © IMAGO/Emmanuele Contini

Karl Lauterbach (SPD), Bundesgesundheitsminister, will die Finanzhilfen für Kliniken und Pflegeeinrichtungen schnell auf den Weg bringen.

Berlin in Deutschland - Das geplante Sonderprogramm in Höhe von acht Milliarden Euro „soll sehr schnell kommen“, sagte Lauterbach am Mittwoch in Berlin. Das Geld solle den zusätzlichen Bedarf der Einrichtungen abdecken, der über die vorgesehene Strom- und Gaspreisbremse hinaus bestehe.

Die Krankenhäuser sollten das Geld so bekommen, „wie sie es benötigen“, sagte Lauterbach. Der Gesundheitsminister zeigte sich zuversichtlich, dass die Hilfen nicht zu spät kommen werden. „Ich glaube, dass wir mit dem Geld rechtzeitig auf dem Platz sein werden.“ Er rechne auch nicht damit, dass Kliniken oder Pflegeeinrichtungen in Not geraten werden.

Die Hilfen für die Krankenhäuser sind auch Gegenstand der Beratungen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) zu den Entlastungen in der Energiekrise, die am Nachmittag beginnenden sollen.

Die Vorlage des Kanzleramtes für die Beratungen sieht vor, den Krankenhäusern, Universitätskliniken und Pflegeeinrichtungen im Rahmen einer Härtefallregelung bis zu acht Milliarden Euro zur Verfügung zu stellen.



„Auch wenn sie ebenfalls von der Gas- und Strompreisbremse profitieren, sind sie in besonders hohem Maße belastet und nicht immer und umfassend in der Lage, Energiekosten durch einen geringeren Verbrauch oder mehr Energieeffizienz schnell zu reduzieren“, heißt es in dem Text. jp/pw