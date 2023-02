Lauterbach wehrt sich: Krankenhausreform führt nicht zu Klinikschließungen

Karl Lauterbach © Chris Emil Janßen/IMAGO

Karl Lauterbach (SPD), Bundesgesundheitsminister, hat sich gegen Vorwürfe gewehrt, die von ihm geplante Krankenhausreform führe zu Kliniksterben.

Berlin in Deutschland - „Das Gegenteil ist der Fall“, sagte Lauterbach am Donnerstag in Berlin. „Ohne die Reform kommt es flächendeckend zu einem unkontrollierten Kliniksterben“, warnte der Minister.

Dann würden „in den nächsten Jahren in Deutschland im großen Stil Kliniken schließen müssen“, sagte der Minister. Daher sei die Reform unbedingt erforderlich. Es sei wichtig, dass diese „die Qualität verbessert, Überversorgung abbaut und das ganze System deökonomisiert“.



Lauterbach bekräftigte, Krankenhäuser sollten künftig nicht mehr auf hohe Fallzahlen angewiesen sein, sondern müssten Geld dafür bekommen, dass sie eine gute Versorgung vorhielten. Dies werde zu einer besseren Versorgung führen und dafür sorgen, dass auch kleine Krankenhäuser als Einrichtungen der Grundversorgung überleben könnten. bk/mt