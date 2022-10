Leck an Öl-Pipeline „Druschba“: Öl nach Deutschland soll weiter fließen

Von: Lisa Mayerhofer

Experten haben an der Öl-Pipeline „Druschba“ ein Leck entdeckt. Das teilte der polnische Betreiber mit. Sie versorgt auch die Raffinerie in Schwedt.

Warschau – Erst kürzlich wurden Lecks an den Gas-Pipelines in der Ostsee festgestellt. Nun ist in Polen ein Leck an der Pipeline „Druschba“ entdeckt worden, durch die Öl aus Russland nach Europa fließt. Die Ursache sei noch unbekannt, teilte der polnische Pipeline-Betreiber Pern am Mittwoch mit.

Demnach wurde das Leck am späten Dienstagabend an einem der beiden Stränge des westlichen Abschnitts der Leitung rund 70 Kilometer von der zentralpolnischen Stadt Plock gemeldet. Dies sei die Hauptleitung, über die das Rohöl nach Deutschland fließe. „Die Ursache für das Leck in der Druschba-Pipeline wird derzeit untersucht. Bislang gibt es keine Hinweise auf die Ursache des Ausfalls. Alle Hypothesen sind möglich“, schrieb der Sprecher des Koordinators der Geheimdienste, Stanislaw Zaryn, auf Twitter.

Leck an Öl-Pipeline „Druschba“ entdeckt: „Die Pumpen wurden sofort abgeschaltet“

Eine Sprecherin der örtlichen Berufsfeuerwehr sagte der Nachrichtenagentur PAP, das Leck befinde sich in dem Dorf Lania. „Die Pumpen wurden sofort abgeschaltet. Der andere Strang der Öl-Pipeline ist unverändert in Betrieb“, heißt es in dem Statement des Betreibers. Dies gelte auch für das restliche Netzwerk.

An den Ort des Lecks seien Einsatzkräfte des Betreibers sowie die Feuerwehr entsandt worden. Die Aktion könne wahrscheinlich mehrere Stunden dauern. Man konzentriere sich darauf, eine erdölbasierte Substanz aus einer Senke in einem Maisfeld abzupumpen. Bislang habe man 400 Kubikmeter Öl abgepumpt, die Durchleitung sei gestoppt und der Druck sinke. Die Feuerwehrleute seien noch dabei, den genauen Ort der Beschädigung zu lokalisieren.

Leck an Öl-Pipeline „Druschba“: Ölversorgung in Deutschland gesichert

Die Pipeline „Druschba“ – der Name bedeutet „Freundschaft“ – zählt zu den größten der Welt und liefert russisches Öl in mehrere Länder Mitteleuropas, darunter Deutschland. In Belarus teilt sich die Pipeline in einen südlichen und einen nördlichen Strang. Betroffen durch das Leck ist der nördliche Strang, der auch die Raffinerie im brandenburgischen Schwedt versorgt. Die betroffene Raffinerie PCK teilte mit, dass dort weniger Öl ankomme.

Die Versorgung mit russischem Öl über die Pipeline Druschba nach Deutschland ist nach Angaben der Brandenburger Landesregierung ungeachtet des Lecks in Polen derzeit aber gesichert. „Trotz gegenwärtig reduzierter Kapazität ist die Produktauslieferung nicht betroffen, habe ich von den Gesellschaftern erfahren“, teilte Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Mittwoch mit. Nun gehe es darum, die Umstände aufzuklären und die Pipeline schnell zu reparieren: „Die Prognosen gehen im Moment von vielleicht zwei bis drei Tagen oder auch bis zu zehn Tagen aus. Gegenwärtig ist die Versorgung nicht gefährdet.“ (lma/dpa)