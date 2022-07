Lego beendet endgültig alle Geschäfte mit Russland und entlässt alle dortigen Mitarbeiter

Von: Lisa Mayerhofer

Der beliebte Spielzeughersteller Lego stellt seinen Betrieb in Russland wegen „umfangreicher Störungen“ ein. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa/Illustration

Der beliebte Spielzeughersteller Lego stellt seinen Betrieb in Russland wegen „umfangreicher Störungen“ ein und entlässt alle dortigen Mitarbeiter.

Billund – Der Spielzeughersteller Lego kappt alle Bindungen nach Russland: Das dänische Unternehmen beendet wegen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine seine Geschäfte in Russland „auf unbestimmte Zeit“. Das bedeute die Kündigung der Partnerschaft mit der Inventive Retail Group, die 81 Geschäfte in Russland betreibt, teilte Lego am Dienstag mit. Seine Lieferungen nach Russland hatte das Unternehmen schon im März kurz nach Beginn des Krieges eingestellt.

Lego stellt seinen Betrieb in Russland wegen „umfangreicher Störungen“ ein

„Die LEGO Group hat beschlossen, den kommerziellen Betrieb in Russland angesichts der anhaltenden umfangreichen Störungen im Betriebsumfeld auf unbestimmte Zeit einzustellen“, sagte ein Lego-Sprecher. Laut der Nachrichtenagentur Reuters bedeutet das auch, dass die 90 in Moskau ansässigen Mitarbeiter entlassen werden.

In Russland bestätigte eine Sprecherin der Inventive Retail Group die Beendigung des Vertrags mit Lego. Das Unternehmen werde weiterhin als „Experte für Konstruktionsspielzeug“ tätig sein. Russland hatte Lego-Produkte im Mai auf eine Liste mit Gütern gesetzt, die ohne Zustimmung des Rechteinhabers importiert werden dürfen. Auf dieser Liste fanden sich auch Smartphones von Apple und Samsung, beliebte Automarken, Spielekonsolen und wichtige Teile für verschiedene Industriezweige.

Ukraine-Krieg: Viele westliche Unternehmen verlassen Russland

Nachdem viele westliche Unternehmen das Land schon nach dem Beginn des Einmarsches russischer Truppen in die Ukraine verlassen haben, ziehen immer mehr Marken nach: Im Juni gab auch der französische Reifenhersteller Michelin seine Aktivitäten in Russland auf. Auch der US-Sportartikelhersteller Nike verließ Russland endgültig, nachdem er die Läden in Russland schon im März geschlossen hatte. Der US-Konzern erklärte demnach, dass die Filialen nicht mehr öffnen würden. Auch online seien Käufe für Menschen in Russland nicht mehr möglich. (lma/AFP)