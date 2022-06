Lehrerverband fordert mehr finanzielle Unterstützung für Integration von Flüchtlingskindern

Teilen

Heinz-Peter Meidinger © IMAGO / Alexander Pohl

Der Deutsche Lehrerverband benötigt mehr Geld und ein Langfristkonzept für die Integration ukrainischer Flüchtlingskinder in den Schulen.

Berlin in Deutschland - "Die Integration ukrainischer Flüchtlingskinder an deutschen Schulen ist eine nationale Herausforderung", sagte der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, dem Redaktions-Netzwerk Deutschland (RND). "Ohne ein massives Unterstützungspaket des Bundes werden die Länder diese Aufgabe nicht schultern können".

Meidinger kritisierte: "Die Aufnahme der inzwischen über 130.000 ukrainischen Kinder und Jugendlichen an deutschen Schulen ist immer noch weitgehend abhängig von lokalen Gegeben- und Zufälligkeiten." Es hänge vielfach ausschließlich von der Situation vor Ort ab, "ob ein Kind in eine Regelklasse oder in eine eigene Willkommensklasse kommt und in welchem Umfang deutscher Sprachunterricht erteilt wird." Genauso sei es bei zusätzlichen personellen und finanziellen Ressourcen in den Schulen.



"Das sind äußerst schlechte Voraussetzungen dafür, den Kindern, die in Deutschland länger bleiben werden, eine dauerhafte Integrationsperspektive zu geben", sagte Meidinger. "Tausende von Schulen berichten, dass sie bisher für die in Regelklassen aufgenommenen Kinder kein zusätzliches Lehrpersonal erhalten hätten." Es fehlten zudem Zielstandards für den systematischen deutschen Spracherwerb.

"Deshalb fordert der Deutsche Lehrerverband die Kultusministerkonferenz dringend auf, sehr schnell ein Langfristkonzept für die Integration ukrainischer Schülerinnen und Schüler vorzulegen", sagte Meidinger. Dieses müsse neben klaren inhaltlichen Festlegungen eindeutige Zusagen über die zusätzlich notwendigen finanziellen und personellen Ressourcen enthalten.



Alle Schulen, die ukrainische Schülerinnen und Schüler unterrichteten, müssten Anspruch auf zusätzliches Personal haben, forderte der Lehrerpräsident. Als Faustregel forderte er mindestens eine zusätzliche Lehrerstunde pro Schüler. An allen Schulen müssten zudem multiprofessionelle Teams, in den auch Sozialpädagogen und Übersetzer arbeiten, auf- und ausgebaut werden.



Darüber hinaus müssten einheitliche Voraussetzungen für eine längerfristige Beschäftigung ukrainischer Lehrkräfte festgelegt werden, etwa beim Sprachniveau. Meidinger betonte: "Die Schulen müssen im nächsten Schuljahr im Umgang mit den Herausforderungen durch den Ukraine-Krieg vom Krisen- und Notfallmodus wegkommen hin zu einem umfassenden und verlässlichen Konzept, dessen eindeutige Perspektive die langfristige Integration ist." mid