Städte- und Gemeindebund fordert andere Flüchtlingsverteilung in EU

Lehrerverband: Mehrheit der Bundesländer lässt Schulen bei Integration ukrainischer Kinder im Stich

Heinz Peter Meidinger © Alexander Pohl / IMAGO

Der Deutsche Lehrerverband hofft auf mehr Engagement der Länder bei der Integration von ukrainischen Kindern an deutschen Schulen.

Berlin in Deutschland - „Die Politik droht das Projekt einer gelungenen Integration der Schüler aus der Ukraine in den deutschen Schulen an die Wand zu fahren und ihre Ziele komplett zu verfehlen“, sagte Verbandspräsident, Heinz Peter Meidinger, der „Stuttgarter Zeitung“ und den „Stuttgarter Nachrichten“ (Montagsausgaben).

„Wir brauchen dringend zusätzliche Unterstützung für Schulen, die besonders viele geflüchtete Schüler aufgenommen haben“, fügte Meidinger an. An vielen Schulen gebe es ein „bewundernswertes Engagement“ für die vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchteten Kinder. „Doch die große Mehrheit der Bundesländer lässt die Schulen bei der Bewältigung dieser Aufgaben weitgehend im Stich.“



Die Zahl ukrainischer Schülerinnen und Schüler an deutschen Schulen liegt bei etwa 210.000. Meidinger rechnete vor, bei rund 7000 Euro bis 10.000 Euro an zusätzlichen Sach- und Personalkosten pro Kind hätten die Bundesländer „bis zu zwei Milliarden Euro in die Integration ukrainischer Schulkinder stecken müssen“. Stattdessen hätten sie „nur sehr überschaubar investiert“.



Die Politik habe das Ziel ausgegeben, ukrainische Flüchtlingskinder schnell ins deutsche Regelschulsystem zu integrieren, sagte der Verbandspräsident weiter. Es gehe dabei auch um den Anspruch, dass sie in den kommenden Jahren gute Chancen auf höhere Schulabschlüsse haben sollen. „All das wird massiv gefährdet, weil die Länder sich zu wenig tun, um den Schulen zu helfen.“



Meidinger forderte zugleich langfristige Beschäftigungsangebote für Lehrer und Lehrerinnen aus der Ukraine. Diese müssten zugleich die Chance erhalten, ihre deutschen Sprachkenntnisse zu verbessern, sagte er den Zeitungen. Nötig seien darüber hinaus Fortbildungsangebote für deutsche Lehrerinnen und Lehrer. bro/cha

Städte- und Gemeindebund fordert andere Flüchtlingsverteilung in EU

Der Städte- und Gemeindebund hat die Bundesregierung dazu aufgefordert, weniger Flüchtlinge aufzunehmen und sich parallel für eine bessere Verteilung von Schutzsuchenden auf europäischer Ebene einzusetzen. „Wenn Deutschland weiterhin die Hauptlast tragen muss, wird die Akzeptanz dieser wichtigen Herausforderung abnehmen“, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg den Zeitungen der Funke-Mediengruppe vom Dienstag. Die Städte und Gemeinden seien bei der Flüchtlingsunterbringung an ihrer Belastungsgrenze.



Er forderte in dem Interview „einen Kraftakt, in dem Deutschland als größte Wirtschaft in der EU seinen Einfluss ausübt, um die Außengrenzen besser zu schützen, die Asylverfahren deutlich zu beschleunigen, die Herkunftsländer von Ausreisepflichtigen dazu zu bringen, ihre Staatsbürger zurückzunehmen und eine gerechte Verteilung innerhalb der EU sicherzustellen“. Es sei auch davon auszugehen, dass „Migrationsbewegungen ein Dauerthema bleiben“ würden.



In diesem Zusammenhang verwies Landsberg auf den Klimawandel sowie etwaige künftige kriegerische Konflikte. „Mit den Standards von heute und der großen Uneinigkeit auf der EU-Ebene sind die Probleme nicht lösbar“, fügte er hinzu.



Angesichts steigender Flüchtlingszahlen insbesondere durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gibt es in Deutschland seit längerem eine hitzige Debatte um die Migrationspolitik und die Verteilung der Kosten für die Unterbringung Geflüchteter. Bundesländer und Kommunen fordern vom Bund vehement mehr finanzielle Unterstützung. Die Bundesregierung verwies zuletzt auf bereits gegebene Zusagen in Milliardenhöhe. Am 10. Mai ist in Berlin ein Bund-Länder-Gipfel geplant, der eine Lösung in dem Streit herbeiführen soll. bro/cha