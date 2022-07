Tag des Handwerks: Lehrerverband kritisiert Söder-Plan - „Schulen nicht überfrachten“

Von: Thomas Schmidtutz

Schüler im Gymnasium: Im Freistaat gibt es ab dem nächsten Schuljahr einen Tag des Handwerks. Der Lehrerverband warnt vor einer Überfrachtung des Unterrichts. © Sven Hoppe

Das Handwerk sucht händeringend Nachwuchs. Die Staatsregierung will Schülern den Einstieg jetzt schmackhaft machen. Doch der Bayerische Philologenverband lehnt den Vorstoß ab.

München - Der Bayerische Philologenverband hat die geplante Einführung eines „Tag des Handwerks“ kritisiert. Die Schulen dürften „nicht mit Sondertagen“ überfrachtet werden, sagte Verbandsvorsitzender Michael Schwägerl. Es gäbe genug berechtigte gesellschaftliche Anliegen für solche Tage, so Schwägerl, und nannte als Beispiele einen „Tag der Pflege“, „Tag der Nachhaltigkeit“ oder einen „Tag der Toleranz“.

Der Beschluss des Ministerrats komme kurzfristig und überraschend. Speziell an den Gymnasien seien im Rahmen des neuen neunjährigen Gymnasiums berufliche Orientierung gestärkt und diversifiziert worden.

Nachwuchs im Handwerk zu gewinnen, sei ein berechtigtes Anliegen, sagte Schwägerl. Doch erst vor Kurzem sei mit einer Projektwoche zu den Alltagskompetenzen ein neues Instrument geschaffen worden, um mehr Lebenspraxis an die Schulen zu bringen.

Lehrerverband: Kerngeschäft ist der Unterricht

Auch ein Modul zur beruflichen Orientierung in der 9. Jahrgangsstufe sei eingerichtet worden. Im gymnasialen Fächerkanon würden aktuelle gesellschaftspolitische Themen ganz kontinuierlich ohne Aktionstage thematisiert. „Unser Kerngeschäft ist und bleibt der Unterricht in den Fächern. Und für den brauchen wir genug Zeit“, sagte der bpv-Vorsitzende.

Die Staatsregierung hatte am Dienstag erklärt, Ziel für den „Tag des Handwerks“ sei es, Schülerinnen und Schülern handwerkliche Tätigkeiten näherzubringen und die Berufsfelder des Handwerks begleitend zum Unterricht praxisnah vorzustellen. Es sei an Betriebsbesichtigungen, Projektarbeiten oder die praxisnahe Vorstellung der Ausbildungsberufe durch Auszubildende gedacht. Die Neuregelung soll bereits ab dem kommenden Schuljahr an den weiterführenden Schulen starten. (epd/utz)