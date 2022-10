Lemke dringt darauf, weltweit 30 Prozent der Landflächen und Meere zu schützen

Berlin in Deutschland - Vor der UN-Biodiversitätskonferenz (COP15) im Dezember hat Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) den weltweiten Schutz von 30 Prozent aller Land- und Meeresflächen gefordert. Die EU müsse sich bei der COP15 in Kanada für den „Schutz von 30 Prozent der Fläche an Land, aber auch auf See, bis 2030“ einsetzen, sagte Lemke am Montag vor einem Treffen der EU-Umweltminister in Luxemburg.

Bei dem Treffen wollten die Umweltminister der EU-Länder ihre gemeinsame Position der Europäischen Union für die im Dezember in Montreal stattfindende UN-Biodviersitätskonferenz festlegen. Lemke forderte, dass das 30-Prozent-Ziel Teil des Verhandlungsmandats der EU für die COP15 wird. „Wenn wir dieses Signal in Montreal im Dezember verhandeln können, wäre das ein unglaublich starkes Zeichen für den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und für kommende Generationen“, sagte Lemke weiter.



Mit ihrer Forderung unterstützte Lemke das Ziel der sogenannten High Ambition Coalition aus Vertretern verschiedener Industrie- und Entwicklungsländer, die sich für das 30-Prozent-Ziel einsetzt. Mehr als 100 Länder haben sich der High Ambition Coalition mit ihrer Initiative „30 x 30“ angeschlossen, unter anderem die EU-Länder Deutschland, Spanien und Frankreich. Auch Mexiko, Kanada, Japan und Indien sind dabei, während China, Russland und Brasilien bislang keine Zusagen machten. mbn/kbh