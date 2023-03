Umwelthilfe: Nur drei von 15 Ministerien in gutem energetischen Zustand

Leopoldina fordert Regierung zu mehr Ehrgeiz und Konsequenz beim Klimaschutz auf

Leopoldina

Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina hat die Regierung zu mehr Ehrgeiz beim Klimaschutz aufgefordert.

Halle an der Saale in Deutschland - Wichtig sei vor allem „die Klärung von Rahmenbedingungen für Investitionen und deren Verlässlichkeit“, erklärte die Leopoldina am Montag in Berlin zu dem von ihr dazu erarbeiteten Diskussionspapier. „Parallel sollen Anreize und Vorgaben eine effizientere Energienutzung bewirken“, hieß es weiter.

In dem Diskussionspapier „Leitideen für die Transformation des Energiesystems“ warnen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Deutschland und die EU dürften beim Umsteuern „den kritischen Zeitpunkt nicht verpassen“, um noch die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens zu erreichen. Dafür werde sich das Zeitfenster bald schließen. „Entschiedenes Handeln ist umso notwendiger, als die Folgen des Klimawandels immer deutlicher spürbar werden“, mahnt die Leopoldina.



„Ein wichtiges Instrument in der Klimapolitik sollte der Ausbau des europäischen Emissionshandels zu einem einheitlichen, transparenten, langfristig tragfähigen und alle Emissionen umfassenden Steuerungsrahmen sein, heißt es weiter in dem Papier. Einen besonderen Akzent legen die Autorinnen und Autoren auf den Ausbau der Wasserstoffwirtschaft. Für eine Übergangszeit werde aber auch noch Erdgas als Energieträger benötigt werden.



Da das Energiesystem der Zukunft in hohem Maße auf Elektrizität beruhen werde, aber der Energieertrag aus Wind, Solar und Wasserkraft schwenkend sei, müsse Wasserstoff als „stofflicher Energieträger“ eine zentrale Rolle spielen, heißt es in dem Papier. Dieser solle überall dort erzeugt werden, „wo die Energieerzeugung aus Photovoltaik oder Windenergie sehr kostengünstig ist“. Notwendig werde darüber hinaus aber auch die Entfernung von Treibhausgasen aus der Atmosphäre sein. bk/cha

Umwelthilfe: Nur drei von 15 Ministerien in gutem energetischen Zustand

Nur drei der 15 Bundesministerien sind nach Angaben der Deutschen Umwelthilfe (DUH) in einem nachweislich guten energetischen Zustand. Das Bundesumweltministerium, das Bundeslandwirtschaftsministerium und das Bundesbildungsministerium hätten laut Energieausweis gut abgeschnitten, teilte die DUH am Montag in Berlin mit. „Die Bundesregierung hat bei ihren Ministerien sowohl bei der nachhaltigen Wärmeversorgung als auch bei der energetischen Sanierung massiven Nachholbedarf“, kritisierte DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz.



Die Deutsche Umwelthilfe bemängelte, dass alle 15 Ministeriumsgebäude in Berlin fossil beheizt würden. Zudem befinden sich demnach vier Ministerien laut Bedarfsausweis in einem unzureichenden energetischen Zustand. Dabei habe die Umwelthilfe für sechs der Ministerien keine Aussage treffen können; den Angaben zufolge liegen für sie keine entsprechenden Energiebedarfsausweise vor.



Aktuell werde das Gesundheitsministerium saniert, zudem hätten Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) Sanierungspläne für ihre Häuser vorgelegt. DUH-Bundesgeschäftsführerin Metz forderte Sanierungspläne für alle öffentlichen Gebäude, einschließlich Kitas und Schulen. Zudem sprach Metz sich für ein Transparenzregister aus, das den energetischen Zustand und die Wärmeversorgung aller öffentlichen Gebäude sichtbar mache. sae/bk