Lidl: Wichtiger Lieferant insolvent - Produkt könnte demnächst knapp werden

Hohe Rohstoff-Preise und Corona

Von Jonas Raab schließen

Weil im Lockdown Klamotten sauberer bleiben, steht binnen zwei Wochen nun ein weiterer wichtiger Lidl-Lieferant vor dem Aus. Jetzt könnte es bei einer ganzen Produktkategorie eng werden.

Genthin - Der Handelsmarkenspezialist Thurn Germany ist insolvent. Damit zwingt Corona innerhalb von zwei Wochen Lidls zweiten Lieferanten für Wasch-, Putz- und Reinigungsmittel in die Knie: Sopronem, wie Thurn Germany 2018 aus der insolventen Thurn Produkte GmbH hervorgegangen, meldete seine Zahlungsunfähigkeit bereits Anfang Juni.

Als Gründe für die erneute Pleite nennt Peter Schoof, geschäftsführender Gesellschafter bei Thurn Germany, dramatisch steigende Rohstoffpreise bei rückläufiger Nachfrage. Insbesondere das Geschäft in den Bereichen Freizeitsport, Gastronomie und körpernahe Dienstleistungen sei weggebrochen. „Wir hatten seit November signifikante Umsatzeinbußen, die zu siebenstelligen Verlusten geführt haben“, sagte Schoof der Lebensmittel Zeitung und spricht von 20 bis 30 Prozent Umsatzeinbruch.

Lidls Waschmittel-Lieferant Thurn Germany ist insolvent: „Wir haben klare Vorstellungen“

Stehen Lidl-Kunden also bald vor leeren Waschmittel-Regalen? Vorerst soll die Produktion von Thrun Germany an den drei Standorten – Genthin und Neunkirchen-Seelscheid in Deutschland sowie Kerkrade in den Niederlanden – weiterlaufen. Schoof geht von einer Weiterführung der Geschäfte aus. Die Investorensuche laufe, mit Lieferausfällen sei nicht zu rechnen: „Wir haben klare Vorstellungen“, erklärt der Thrun-Geschäftsführer in der Lebensmittel Zeitung. Die 56 Mitarbeiter am Thrun-Standort Genthin erhalten laut Volksstimme für die nächsten drei Monate Insolvenzausfallgeld. Insgesamt arbeiten bei Thurn Germany rund 200 Angestellte. Nähere Informationen gibt es derzeit nicht.

Nach der ersten Thurn-Insolvenz 2018 teilten sich Sopronem und Thurn Germany die Maschinen des Handelsmarkenspezialisten: Sopronem übernahm die Herstellung von flüssigem Waschmittel, Thurn spezialisierte sich auch Pulverprodukte. Beide produzierten in erster Linie für Lidl (Formil) und Aldi (Tandil). 2019 lag der Umsatz von Thurn Germany bei knapp 25 Mio. Euro. Bis Oktober 2020 sei das Unternehmen nach Angaben von Schoof stetig gewachsen. Für 2021 plante man laut Geschäftsbericht erstmals mit Gewinnen.

Lidl: „Nicht ins Raster gepasst“ - Thurn Germany ist zahlungsunfähig

Die zweite Corona-Welle machte dem Plan allerdings einen Strich druch die Rechnung: Geschlossene Fitnessstudios und Restaurants, kaum Freizeitsport – kaum Waschmittelbedarf. Auch staatlichen Hilfen hätten nichts genutzt, sagte Schoof bei t-online. Sein Unternehmen habe „nicht ins Raster gepasst“.

Die Lebensmittel Zeitung geht derweil von Bewegung am Waschmittel-Markt aus: Das Fachmedium erwartet, dass die beiden großen Handelsmarkenhersteller, Dalli und McBride, zuschlagen. Während sich Dalli (bis 2019 der Hersteller hinter den Aldi- und Lidl-Eigenmarken) weniger in die Karten schauen lasse, würden vor allem die Briten von McBride Interesse an einer Produktionsstätte in Deutschland signalisieren.