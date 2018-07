Beliebtes Produkt verschwindet bei Lidl und Rewe für immer aus dem Sortiment

Fleischtheken werden geschlossen, Kosten zu hoch! Wurst und Fleisch werden in Plastik verpackt. Jogurt, Pudding und Co., in Plastik verpackt. Pralinen und sonstigen Süßigkeiten, in einem Berg von Plastik verpackt, jeder kann sich selbst noch Gedanken machen, was man da noch bringen könnte. Das ist das Problem. Dann wird der Kunststoffabfall aufs Schiff gepackt und irgendwo gehen die Luken auf und alles schwimmt im Meer. Ich denke da an meine Kindheit, Brot und Semmel holte man im Einkaufsnetz, Wurst und Fleisch war in Papier verpackt. Obst und Gemüse gabs in der Stranitzen, Milch und Getränke in Glasflaschen. Reinigungsmittel und Waschpulver gabs im Karton. Was an Verpackungsmaterial anfiel, wurde im Ofen verbrand. Abfall, gleich null!