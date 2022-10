Lidl-Gründer Dieter Schwarz ist der reichste Deutsche – zurück an der Spitze

Von: Lisa Klein

Der Lidl-Gründer und Heilbronner Dieter Schwarz ist laut des neuesten Milliardär-Rankings von manager magazin erneut der reichste Deutsche. Sein geschätztes Vermögen: 36 Milliarden Euro.

Dass der Lidl-Gründer Dieter Schwarz der reichste Heilbronner ist, weiß in der Region vermutlich jeder. Doch nicht nur das: Dieter Schwarz ist laut des neuesten Milliardär-Rankings des manager magazins (Artikel hinter der Bezahlschranke) auch der reichste Deutsche – mit einem geschätzten Vermögen von rund 36 Milliarden Euro.

Der 83-Jährige belegt nicht zum ersten Mal den ersten Platz des Rankings – Dieter Schwarz war schon mal an der Spitze und galt als der reichste Deutsche. Auch das „Forbes“-Magazin erklärte in diesem Jahr den Lidl-Gründer zu dem reichsten Deutschen, wie echo24.de berichtete.

Das manager magazin veröffentlicht in diesem Jahr zum 22. Mal eine Liste der 500 reichsten Deutschen. Das Ranking bezieht sich jedoch nur auf Schätzungen. Platz zwei des Milliardär-Rankings belegt Familie Reimann, die über ihre JAB Holding Anteile an mehreren Konsumgüterherstellern hält. Sie hatte 2019 und 2020 das Ranking des Magazins angeführt. Dieter Schwarz hängt mit seinem Vermögen auch die BMW-Großaktionäre Susanne Klatten und Stefan Quandt ab.

Lidl-Gründer Dieter Schwarz (83)

Dieter Schwarz wurde am 24. September 1939 in Heilbronn geboren. Er ist der einzige Sohn von Josef Schwarz (1903-1977), seit 1963 verheiratet mit Franziska Schwarz und Vater zweier volljähriger Töchter. Bereits seit den 2010er-Jahren zählt Schwarz zu den reichsten Menschen in Deutschland. 2019 schätzte das Wirtschaftsmagazin Bilanz sein Gesamtvermögen auf 41,5 Milliarden. Den Grundstein für die Lebensmittelkette Lidl legte übrigens bereits Josef Schwarz, sein Vater. Von Dieter Schwarz existieren in den Medien kaum Fotos und überhaupt keine Videoaufnahmen.