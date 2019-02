„Loch ist Loch“: Lidl-Kunden laufen Sturm gegen Facebook-Werbung

Der Discounter Lidl hat einen umstrittenen Facebook-Post mit Werbung für Bagels und Donuts am Wochenende gelöscht.

Neckarsulm - Der Handelskonzern hatte mit dem Spruch „Loch ist Loch“ für die Produkte geworben, wie mehrere Medien berichteten. In der Anzeige waren ein Bagel und ein Donut zu sehen, daneben der Spruch: „Donuts & Bagel schmecken beide. Ob süß oder herzhaft.“ Nutzer hatten den Spruch als frauenfeindlich kritisiert.

Video: „Loch ist Loch“-Kampagne von Lidl

Lidl: Facebook-Team nimmt Beitrag von Seite

Am Sonntagabend hatte das Social-Media-Team den Beitrag von der Facebook-Seite genommen und geschrieben, es sei zu „sehr kontroversen Diskussionen gekommen“. Man habe unterhalten wollen. „Unterhaltung hört aber da auf, wo sich Menschen verletzt fühlen, und das ist leider auch passiert“, hieß es weiter. „Wir möchten uns also bei all denen entschuldigen, die sich durch den Post verletzt fühlen, und werden zukünftig versuchen, den Ton besser zu treffen.“

Beim Deutschen Werberat gingen einer Sprecherin zufolge mehrere Beschwerden ein. Der Werberat habe deshalb ein Beschwerdeverfahren eröffnet und werde Lidl zur Stellungnahme auffordern, sagte eine Sprecherin. Das Unternehmen äußerte sich über die Pressestelle zunächst nicht zu dem Vorfall.

dpa