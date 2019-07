Angeblich Praktikant am Werk: Lidl macht sich über Aldi, Edeka und Rewe lustig

Der Discounter-Wettbewerb ist hart umkämpft. Lidl holt zu einer Marketing-Attacke gegen die arrivierte Konkurrenz aus und nimmt diese mit einer Werbekampagne aufs Korn.

Neckarsulm - Die Nummer zwei der deutschen Discounter setzt Nadelspitzen in Richtung Konkurrenz: Lidl präsentiert eine neue Marketingkampagne, die sich aus diversen Plakaten in großen Städten zusammensetzt und darüber hinaus auch viral der Knüller werden soll. Der Lebensmittel-Riese nimmt die Rivalen mit einem Video auf die Schippe, das in seiner Konzipierung ein bisschen amateurhaft anmutet und passend dazu die Bezeichnung „Praktikant_Video_V7_final.wmv“ trägt.

Wortwitze von Lidl gegen Aldi, Edeka, Rewe und Penny

Zu sehen ist der Spot zum Beispiel auf dem Facebook-Account von Lidl. In dem Clip wird jeder große (deutsche) Konkurrent namentlich benannt, während mit einer darauf zugeschnittenen Werbebotschaft hingegen die Vorteile von LIDL angepriesen werden:

Lidl lohnt sich. ALDI anderen sind teurer

Mehr Lidl vom netto

Teurer wäre EDEKA dent

So günstig, da dreht sich der PENNY zweimal um

Ab zu Lidl. Der Rest ist IR REWE LANT

Preise fernab der NORMA lität

So günstig? real,- ist das nicht

Abschließend darf natürlich nicht die eigene Schlussfolgerung fehlen, welche da lautet: „Am besten lieber gleich zu Lidl.“

Lidl-Werbung: Angeblich hat sie ein Praktikant gebastelt

Untermalt ist der unterhaltsame Werbeclip von Lidl mit einer ulkigen Techno-Musik, die ähnlich wie die Bild-Qualität ein bisschen aus der Zeit gefallen wirkt - also genauso so wie man es von einem Praktikanten-Werk erwarten würde. Abgesehen davon erinnert das Lidl-Machwerk ein bisschen an TV-Shows, die auf Video festgehaltene lustige Pannen abspielen. Dass das 40 Sekunden lange Filmchen wirklich auf das Konto eines Praktikanten geht, darf indes stark bezweifelt werden.

Gegenüber der Lebensmittelzeitung nahm das Discounter-Imperium aus Baden-Württemberg Stellung zu der Werbeaktion: "Bei der aktuellen einwöchigen Markenkampagne haben wir uns dafür entschieden, auf erfrischende und humorvolle Art und Weise besonders auf unser vielfältiges Markensortiment zum gewohnt günstigen Lidl-Preis aufmerksam zu machen", verkündet eine Sprecherin von Lidl. Es ist bei weitem nicht die erste aufsehenerregende Werbung des Unternehmens. Schon öfter sorgte die Marketingabteilung mit gewitzten Einfällen für Furore. Doch ab und an trat man mit den Kreationen auch in Fettnäpfchen. Zum Beispiel im Rahmen der „Loch ist Loch“-Kampagne.

Netto kontert bereits die Lidl-Kampagne

Ein Konkurrent hat bereits gekontert: Netto postete ein Gegen-Motiv mit der Aufschrift: „Du willst a Lidl bit more Auswahl?“

Fans von traditionellen Tante-Emma-Läden dürften sich freuen: In München hat Lidl seine erste Mini-Filiale eröffnet und setzt damit auf ein neues Konzept.

PF