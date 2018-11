Revolution bei Lidl: Weg mit Billig-Image - völlig neue Produkte in Regalen

Revolution in den Lidl-Regalen: Weil die Konkurrenz so erfolgreich damit ist, geht jetzt auch der Discounter neue Wege. Das könnte dem Image von Lidl gut tun.

München - Wer bei Lidl einkaufen geht, denkt vor allem an eines: den Preis. Der Discounter selbst achtet natürlich auch vor allem darauf, dass die Produkte möglichst günstig in den Verkauf gehen können. Doch das ist eigentlich nur ein Effekt der Lidl-Strategie: Im Zentrum steht selbstverständlich, so viele Kunden wie möglich anzulocken.

Und deshalb geht der Discounter jetzt auch einen Weg, der auf mehr Qualität und Nachhaltigkeit setzen dürfte, als auf Geiz. Weil die Konkurrenz große Erfolge damit feiern konnte, weitet nun auch Lidl sein Angebot an Bio-Produkten stark aus.

Lidl: Kooperation mit Bioland steht

Bio-Produkte der Eigenmarken sind den Stammkunden dabei schon lange bekannt. Diese werden nun jedoch infolge einer Kooperation mit dem Verband Bioland ersetzt oder ergänzt werden.

Damit setzt sich Lidl nun klar von Aldi ab, nähert sich mehr den Supermarktketten wie Rewe oder Edeka an. Schon länger tobt auch unter den Discountern ein Preiskampf im Bio-Segment. Diesen könnte Lidl durch das Thema Nachhaltigkeit nun verändern. Die Bioland-Regeln sind streng, das Siegel auf den Produkten begehrt und renommiert.

Ziele von Lidl: Bio, Nachhaltigkeit, Qualität

„Gemeinsames Ziel ist es, hochwertige und heimische Bio-Produkte auf breiter Basis in die Gesellschaft zu bringen“, gibt Lidl auf seiner Homepage bekannt. Das Unternehmen möchte „sich langfristig für die Weiterentwicklung einer nachhaltigen Land- und Lebensmittelwirtschaft“ einsetzen.

Dass auf Seiten von Bioland sicher Vorbehalte gegen die Glaubwürdigkeit von Lidl zu finden waren, liegt auf der Hand. 18 Monate dauerten die Verhandlungen. Aber: „Lidl hat uns im Laufe der letzten Monate glaubwürdig verdeutlicht, wie ernst es dem Unternehmen mit seiner nachhaltigen Sortimentsentwicklung ist“, gab Bioland-Präsident Jan Plagge bekannt.

Damit könnte Lidl sich in der Gunst der Kunden verbessern - vor allem im Kampf der Discounter mit Aldi.